Piobbico, stroncato da un infarto durante una scalata: sei compagni bloccati sulla parete a strapiombo

PIOBBICO – Dramma sul monte Montiego nella zona di Balza della Penna nel tardo pomeriggio del 3 giugno: durante una scalata nella zona compresa tra Piobbico, Acqualagna e Urbania un 61enne, G.M., le sue iniziali, ha perso la vita. Ad essergli fatale sarebbe stato un malore che non gli ha lasciato scampo, probabilmente un infarto.



A rendere se possibile la situazione ancora più tragica, il fatto che l’uomo si trovava in cordata con altri sei compagni che sono rimasti appesi alla parete a strapiombo senza poter far nulla o quasi, se non allertare i soccorsi. A complicare ulteriormente il tutto il fatto che, proprio a quell’ora, una forte ondata di maltempo si è abbattuta proprio sulla zona. L’allarme è stato lanciato dai compagni di cordata, le cui manovre di rianimazione sono risultate comunque vane.



Sul posto è giunto l’elicottero Icaro 02, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del Cnsas Marche ed il medico in parete mediante il verricello. La cordata, che si trovava all’ultima sosta della via, è stata quindi raggiunta dal personale di soccorso che ha constatato il decesso dell’uomo.



Il recupero della salma è risultato complesso a causa delle pessime condizioni meteo; l’elicottero, nel frattempo a terra, ha dovuto attendere una finestra di tempo stabile per decollare di nuovo e recuperare il corpo dell’alpinista, il tecnico di elisoccorso e il medico. I compagni di cordata sono stati invece raggiunti e accompagnati a valle dalle squadre di terra del Soccorso Alpino Marche.