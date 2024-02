Il Piceno sogna l’Eurovision con la band ‘La Rua’

ASCOLI – Dopo essere stato protagonista a Sanremo (con la ciliegina finale relativa alla vittoria di Angelina Mango con un brano firmato anche da Dardust), il Piceno si prepara anche a conquistare l’Europa. La band ‘La Rua’, con grande sorpresa, parteciperà alla kermesse ‘Una voce per San Marino’ che, in programma sabato 24 febbraio, mette in palio un posto per l’Eurovision Song Contest che andrà in scena a maggio in Svezia. Chi vince la manifestazione, infatti, così come accade in Italia per il Festival di Sanremo, prenderà parte anche all’Eurovision rappresentando proprio la Repubblica di San Marino.

Il gruppo

Presentando il brano ‘Governo del cuore’, scritto dal frontman Daniele Incicco e prodotto da Dardust, ‘La Rua’ sfiderà gli altri artisti ammessi: tra questi spiccano Amy Atkinson, Aaron Sibley, Wlady, DJ Jad, Corona & Ice Mc, Dana Gillespie, i Jalisse, Marcella Bella, Pago e Loredana Bertè. A questi, poi, si affiancheranno i sette cantanti emergenti che verranno selezionati nelle semifinali. Per i ‘La Rua’, dunque, si tratta di una ghiotta opportunità per rilanciarsi anche a livello nazionale, dopo aver partecipato in passato a ‘Tu si que vales’, nel 2016, e ad ‘Amici’ nell’anno successivo. Più volte, poi, la band picena ha provato ad essere selezionata per il Festival di Sanremo, senza però riuscirci. In realtà, l’impresa venne sfiorata nel 2017 con il brano ‘Tutta la vita questa vita’, eliminato dal concorso ‘Sarà Sanremo’ dopo il giudizio negativo espresso da Massimo Ranieri, che era in giuria. Il gruppo musicale nato e cresciuto nel Piceno, comunque, non ha mai mollato e si è tolto ugualmente tante soddisfazioni. Proprio nel dicembre scorso era uscito l’ultimo singolo, ‘Periodo di merda’, che ha riscosso grande successo. La notte di Capodanno, poi, i ‘La Rua’ sono stati grandi protagonisti del concerto in piazza del Popolo. La kermesse ‘Una voce per San Marino’, in programma appunto sabato sera alle 20.30, verrà presentata da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto.