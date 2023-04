Piceno in festa per nonna Maria: oggi compie 107 anni

ASCOLI – Un traguardo straordinario, quello raggiunto da Maria Giacomini, che oggi 12 aprile spegne addirittura 107 candeline, diventando sicuramente una tra le persone più longeve d’Italia. Nata ad Ascoli, nel quartiere di Porta Cartara, in una famiglia molto numerosa, vive a Centobuchi, nel comune piceno di Monteprandone.

La sua vita

Ha lavorato come contadina ed è stata una casalinga esemplare. Moglie di Guido Pagliacci, storico dipendente della Sgl Carbon, Maria è molto conosciuta. Vedova da diversi anni, è sempre rimasta legata alla figura del marito, che continua ad accompagnarla, nelle sue giornate, anche da lassù. Fino a una decina d’anni fa, Maria ha vissuto a Campo Parignano, ad Ascoli appunto, per poi trasferirsi con il figlio Emidio a Centobuchi. La festeggiata, oggi, spegnerà le candeline in compagnia di tutti i suoi affetti più cari: dai figli Emidio e Luciana, la nuora Cinzia, il suocero Giorgio e i suoi adoratissimi nipoti Fabio, Gianluca e Andrea. Domenica, poi, a Maria verrà dedicata una festa più grande, in compagnia di tanti parenti e amici di famiglia, che la celebreranno nel migliore dei modi. L’occasione, ovviamente, sarà anche quella giusta per rivivere, attraverso il suo racconto, molti aneddoti relativi alla vita passata e agli anni della sua gioventù. E, ci sarà da scommettere, non mancheranno le sorprese, anche da parte dei nipoti, che sono profondamente legati a lei. D’altronde, si sa, i nonni rappresentano dei punti di riferimenti e, specialmente a questa età, possono ancora dispensare delle pillole di saggezza e dei consigli su come affrontare le avversità della vita. Consigli che, al giorno d’oggi, di sicuro non guastano mai. Intanto, oggi ci si prepara a festeggiare questo straordinario traguardo, perché a 107 anni Maria diventa sicuramente una tra le persone più longeve delle Marche.