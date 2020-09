Petriolo e Ussita al voto: i nomi dei candidati sindaci

Oltre a Macerata, città capoluogo, domenica 20 e sabato 21 altri due comuni del maceratese saranno chiamati al voto: si tratta di Petriolo e Ussita.

Per il comune montano sono tre i candidati per la poltrona di sindaco: l’ex sindaco Silvia Bernardini, l’ex vice sindaco Monica Pierdomenico e l’ex sindaco di Cerveteri Guido Rossi.

Ussita, gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016, ha dovuto anche affrontare vari “terremoti” politici in questi anni con ben due sindaci dimissionari e altrettanti commissariamenti; prima il sindaco Marco Rinaldi al quale era succeduto il commissario Marco Passerotti e poi le dimissioni dei primo cittadino Vicenzo Marini Marini con il commissariamento di Giuseppe Fraticelli che, al momento, è in carica.

Silvia Bernardini è già stata sindaco di Ussita dal 1997 al 2004 e per questa tornata elettorale si candida con la lista “Progetto Ussita”. Monica Pierdomenico ha ricoperto il ruolo di vice sindaco quando il primo cittadino era Sergio Morosi mentre successivamente è stata consigliere e assessore. Correrà insieme alla sua lista “Tutti per Ussita, Ussita per tutti”. Guido Rossi, ex sindaco di Cerveteri, è stato consigliere di opposizione nella Giunta Marini Marini; ad appoggiarlo la lista “Ussita 2020, insieme per la ricostruzione e il futuro”.

A Petriolo sono in corsa invece il candidato sindaco uscente Domenico Luciani con la sua lista “Petriolo Domani”, e Matteo Santinelli, supportato dalla sua lista “Insieme per Petriolo”.