Petriano, incendio in una palazzina: 12 persone evacuate e una al Pronto Soccorso

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile. Quattro gli appartamenti inagibili. Attimi di apprensione e paura

PETRIANO – Incendio in un appartamento, 12 persone evacuate da una palazzina e un ricovero al Pronto Soccorso.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 21 di lunedì 1 febbraio circa a Petriano (PU) per l’incendio di un appartamento in una palazzina. La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme e ha portato a termine le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.

I vigili del fuoco sul posto

Due le persone che hanno ricevuto le cure mediche dal personale sanitario, di cui una trasportata al pronto soccorso. Quattro gli appartamenti inagibili per il fumo che ha invaso gli ambienti e 12 le persone che sono state evacuate.