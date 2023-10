Pesaro24, Ricci agli stati generali del turismo: «Appello per avere fondi o dovremo asciugare il programma»

PESARO – Pesaro Capitale della Cultura 2024, servono fondi altrimenti si rischia di «dover asciugare il programma».



È l’appello del sindaco Matteo Ricci rivolto a Regione e sponsor privati durante gli Stati Generali del turismo, svoltisi nel quartier generale Alpitour a Pesaro.

In collegamento video il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha parlato dell’esperienza di Procida 2022: «È stata un’occasione di rilancio per tutto il territorio campano. Abbiamo investito 15 milioni di euro come Regione per la promozione, migliorare il trasporto e nel campo della cultura. Abbiamo avuto un risultato straordinario, un boom turistico che si è riverberato su tutto il territorio con presenze impreviste».



Il sindaco Ricci ha ipotizzato una collaborazione. «Penso a Rossini, compositore che ha lavorato in Campania ma anche al tema della pizza».

De Luca si è detto «pronto ad avere lo scambio con Pesaro su Rossini, ma lasciateci la pizza. Potremo però ragionare di mostre con nostri reperti del museo archeologico Mann».

Ricci è tornato a parlare di fondi: «La Capitale della Cultura è un treno che passa una volta. Ma le nozze non si fanno con i fichi secchi. Dobbiamo definire il budget per il programma e la comunicazione. La base di partenza è limitata: lo Stato dà 1 milione, il Comune 4,3 per cultura e turismo. Ma la Regione è troppo timida con 500 mila euro, in attesa di avere altri 500 mila. Deve essere una opportunità per tutta la regione, una medaglia al petto per tutte le Marche».

E ancora: «Non voglio fare il venale ma Bergamo e Brescia hanno avuto 21 milioni da sponsor privati, Procida 15 milioni dal Pubblico. Tutti ci devono dare una mano, lancio un appello a contribuire. Se non ci arrivano fondi siamo costretti ad asciugare il programma. A fine novembre vogliamo fare un evento a Roma con la presentazione del programma definitivo».

Quanto alle aspettative Ricci è fiducioso. «Non sappiamo se avremo un boom di presenze subito o negli anni successivi. Chiedo agli albergatori di non alzare i prezzi, non inflazionare le camere per far in modo che i turisti possano tornare».