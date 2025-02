Pesaro, Yoga nei negozi, supermercati, nei laboratori artigiani: ecco il format

PESARO – Lo Yoga Ovunque: nei negozi, supermercati, in fila in autostrada, laboratori artigianali e piccole realtà commerciali di Pesaro. È il progetto ideato da Daniela Cecconi, insegnante di Yoga e Life Coach pesarese, che portare lo yoga, la meditazione e le vibrazioni delle campane tibetane all’interno di spazi non convenzionali. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pesaro, con il sostegno di CNA, LODA, Percorso Donna, prevede 6 incontri di yoga in 6 negozi pesaresi ed un grande evento finale che si terrà il 21 marzo nella Chiesa del Suffragio. «Un progetto che unisce il benessere fisico e mentale, tipico delle pratiche olistiche alla valorizzazione delle attività economiche locali, coinvolgendo artigiani e commercianti che mettono a disposizione i loro ambienti», ha spiegato l’ideatrice Daniela Cecconi, costantemente impegnata a portare la consapevolezza del benessere nel suo territorio e nella sua piattaforma online. «In questo modo, i partecipanti potranno vivere momenti di relax e crescita personale anche al di fuori dei centri specializzati, mentre gli esercizi commerciali ampliano la propria visibilità, rafforzano la fidelizzazione e consolidano un posizionamento innovativo sul territorio».

Sei incontri nelle attività commerciali, «Ogni domenica mattina alle 10, a partire dal 9 febbraio, ci ritroveremo per circa un’ora nel negozio che ci ospiterà, dove potremo praticare Yoga, Meditazione guidata o Suonoterapia vibrazionale con le campane tibetane. Il primo appuntamento sarà presso Olivia Monteforte, per poi proseguire con Lucenò Guitars, Ceramiche Desimoni, Nel Paese delle Meraviglie, Garden Plan e Silvia’s Think. L’obiettivo è mettere a disposizione la conoscenza di una disciplina che può fare tanto per la propria salute e per il proprio benessere mentale e fisico. Yoga è Ovunque. Basta volersi bene. Grazie al Comune di Pesaro, agli assessori Frenquellucci, Della Dora, Vimini e Murgia per aver abbracciato il progetto con grande entusiasmo», ha concluso Cecconi.

A portare i saluti del Comune di Pesaro, l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia: «Un bellissimo progetto che crea comunità e benessere, sinonimo di una città che ha a cura i propri cittadini. Grazie a Daniela, grande imprenditrice audace e sognatrice e alle associazioni e le attività che sostengono Yoga Ovunque».

Carla Mascitelli per CNA, presidente benessere e sanità: «Sosteniamo il benessere a 360° – spiega – specialmente quando riguardano iniziative in grado di fare rete tra le attività. Gli imprenditori vanno sostenuti, soprattutto quando hanno idee di valore come quella di Daniela».

I posti sono limitati dalla capienza di ogni spazio, quindi è fondamentale prenotarsi per assicurarsi un posto. Come fare? Con un QR Code da scannerizzare nelle attività commerciali oppure scrivendo una e-mail a ladaniyogaandfit@gmail.comcomunicando la data, o le date, in cui si vuole partecipare. L’evento conclusivo, Light Yoga, sarà il 21 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa del Suffragio (di fianco all’Ex Pescheria) e sarà aperto a circa 60 persone.

Olivia Monteforte per LODA: «Daniela ha uno stile unico, lo posso testimoniare in prima persona. Il suo progetto mi ha ricordato una frase di Seneca, “Devi cambiare l’animo non il cielo”, significa che se non troviamo la nostra interiorità, cambiare il luogo non basta. Lo yoga è un atto creativo, molto vicino al lavoro degli artigiani».

L’evento conclusivo, Light Yoga, sarà il 21 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa del Suffragio (di fianco all’Ex Pescheria) e sarà aperto a circa 60 persone, uno spin-off di Percorsi 2025 di Percorso Donna. Così Laura Martufi: «Il nostro festival nasce con un obiettivo preciso, quello di esplora strade percorse e quelle ancora da percorre. Il contrasto della violenza di genere si può fare ovunque, così come lo yoga che attraversa la nostra città».