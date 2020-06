Wepesaro.app è la web applicazione scelta dal Comune di Pesaro. Non c'è bisogno di scaricarla ma mette in relazione clienti e imprese

PESARO – Una webapp per per prenotare eventi, ristoranti, spiagge e promuovere il made in Pesaro.

Si chiama Wepesaro.app ed è la web applicazione scelta dal Comune di Pesaro, accessibile anche da browser web, quindi con tutti i principali sistemi operativi esistenti, sia da smartphone, tablet, desktop, utile per le prenotazioni.

«Un lavoro in sinergia con il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini e i sistemi informativi del Comune di Pesaro – così l’assessore all’innovazione Francesca Frenquellucci -. Abbiamo scelto Med Computer s.r.l. perché ci ha fornito un’idea innovativa facilmente fruibile perché si tratta di una web app, quindi non ci sarà bisogno di scaricare nessuna applicazione sul proprio cellulare. In questo spazio il Comune di Pesaro inserirà anche i propri eventi, abbiamo già avuto la prova della sua efficacia la settimana scorsa con la presentazione del libro de “I Camillas”. Questa web app è un’ulteriore opportunità per le imprese del nostro territorio, per farsi conoscere e agevolare il proprio lavoro».

Su Wepesaro.app spazio anche a Made in Pesaro, city brand rivolto alle attività produttive pesaresi.

Bar, ristoranti, palestre, ma anche eventi culturali e prenotazione spiagge. Quest’anno, come richiesto dalle linee guida per la riapertura delle attività a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, sarà fondamentale evitare assembramenti e mantenere le distanze. «L’app sarà a disposizione anche dell’amministrazione per contingentare gli accessi a spazi pubblici e ad eventi, come quelli che stanno organizzando i quartieri – spiega il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini –. Wepesaro.app è uno strumento gratuito rivolto alle attività, ai loro clienti e all’amministrazione e contribuirà a far ripartire la città».

Wepesaro.app si appoggia su Prenotiamo.App, una piattaforma di prenotazione, ordinazione e promozione gratuita e operante su tutto il territorio nazionale. Su tale piattaforma possono promuoversi tutti gli operatori pubblici o privati che hanno un accesso alla piattaforma gestionale orbital.cloud, anche essa gratuita per tutte le funzionalità essenziali.

È la prima soluzione universale gratuita per ristoranti e balneari, creata per gestire le prenotazioni in modo semplice e su misura, tenendo in considerazione le necessità dei clienti e degli operatori. Una webapp ideale per i clienti e senza nessun costo per il ristorante o lo stabilimento balneare.

Non si dovrà spendere per pubblicizzare. Saranno i clienti a cercare l’attività online. Prenotiamo.app è accessibile da tutti i dispositivi e sistemi operativi, senza alcuna installazione. Permette di ricercare velocemente le attività che hanno aderito alla piattaforma e prenotare un ristorante, un ombrellone al mare, cibo da asporto o da consumare al proprio tavolo o direttamente in spiaggia. Il servizio si basa sulla collaudata piattaforma web orbital.cloud, studiata per dare agli operatori del settore turistico i migliori strumenti per la gestione dei clienti, in modo allo stesso tempo semplice ma dalle potenzialità infinite, grazie ai tool di CRM, CMS e marketing management. Permette inoltre di realizzare il proprio sito web o la propria App, e promuovere la propria azienda anche in maniera georeferenziata.

Easy booking: grazie al sistema easy-booking di prenotiamo.app per i clienti è facile prenotare un ombrellone, un tavolo, un lettino o un campo da Beach Volley e per l’operatore sarà semplicissimo pubblicare le offerte, i servizi e le proposte.

Fast order: con il sistema Fast-Order di prenotiamo.app ordinare il cibo sotto all’ombrellone o al tavolo del ristorante è semplice e intuitivo. Al cliente basterà inquadrare con il suo smartphone il QR-Code per veder comparire il menu direttamente sul suo dispositivo ed essere così pronto per effettuare la propria ordinazione in maniera facile e veloce.

News ed eventi: la webapp permette di pubblicare notizie ed appuntamenti che riguardano ristoranti o balneari. Con una comunicazione a costo zero.