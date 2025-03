Pesaro, alla Vitrifrigo spettatori da record e in programma eventi per ora top secret

Bilancio positivo e numeri in crescita per la Vitrifrigo Arena. A dirlo sono i dati presentati dal sindaco Biancani, dall’assessore Vimini e dal presidente di Aspes Pieri che riportano un aumento costante di spettatori negli ultimi 3 anni

PESARO – Le potenzialità della Vitrifrigo Arena. I quattro concerti di Jovanotti ne hanno sottolineato l’importanza.

Numeri in crescita e bilancio positivo, la Vitrifrigo Arena è da record. A dirlo sono i dati presentati dal sindaco Andrea Biancani, dall’assessore alla Cultura Daniele Vimini e dal presidente di Aspes Luca Pieri che riportano un aumento costante negli ultimi 3 anni: «Nel 2024 gli oltre 270mila spettatori segnano un deciso balzo in avanti con 44.730 presenze in più rispetto ai 225.350 del 2023. Spalti e parterre gremiti, dunque, nei 36 eventi dello scorso anno tra concerti, convention e sport che hanno occupato l’Arena, tra allestimenti e durata spettacoli, per 223 giorni su 365».

Per mantenere il trend positivo, il programma 2025 e 2026 della Vitrifrigo Arena comprende un calendario fatto di sport, concerti, convention e spettacoli, tra i quali quelli già in cartellone di Giorgia, il cui tour sbarcherà il 12 dicembre 2025, e Olly, neovincitore di Sanremo, la cui tappa pesarese sarà il 13 marzo del 2026, a cui si aggiungeranno altri eventi, alcuni dei quali al momento sono top secret per via dei contratti di riservatezza in essere.

«Escluse le partite di basket, che occupano già una buona parte della programmazione dell’Arena, nei prossimi mesi del 2025 sono previsti 15 eventi, mentre 11 sono, per il momento, quelli del 2026», precisano.

«Dopo il grande successo di Jovanotti, che ha anche raddoppiato le presenze all’interno dei luoghi della cultura cittadini, quello con Giorgia è un’altra importante tessera di un mosaico che si completerà nei prossimi mesi – dicono Biancani, Vimini e Pieri -. È certo però che l’offerta di due strutture come l’Arena e l’Auditorium, fanno di Pesaro un punto di riferimento sempre più importante a livello nazionale».

Non a caso, anche il programma dell’Auditorium Scavolini – gestito da Aspes – presenta già 12 eventi in calendario per i prossimi mesi del 2025 e 4 pianificati per il primo semestre del 2026. Per l’annualità 2025 e 2026 sono confermate 25 giornate in cui si svolgeranno eventi spettacolistici, sportivi e convention con numeri che aumenteranno già delle prossime settimane. A questo vanno aggiunti gli eventi dedicati al Rossini Opera Festival che, tra allestimenti e rappresentazioni, occupa gli spazi della struttura da giugno a metà settembre.

«Al momento, per il 2025, è previsto un campionato italiano di scherma (a giugno), cinque spettacoli, quattro convention e due congressi medici. Parliamo in totale – tra Vitrifrigo Arena e Auditorium – di 27 eventi per il 2025 che andranno a implementarsi nell’anno successivo», precisano. Grazie ad ulteriori verifiche messe in atto, l’Auditorium Scavolini è diventato «una struttura modulabile e adattabile a molteplici eventi di differenti settori, potendo ospitare fino a 1400 posti. Anche se –annuncia Biancani – l’obiettivo sarà quello di implementare i posti fino a circa 2mila presenze». La programmazione presentata questa mattina va incontro anche alle richieste degli operatori del settore accoglienza che «adesso potranno organizzarsi, volta per volta, all’hospitality di questi importanti eventi che porteranno introito in città. Un volano fondamentale per l’economia con una direzione imprenditoriale». Non solo Vitrifrigo e Auditorium «ma siamo pronti a mettere a disposizione piazza del Popolo per i concerti estivi dedicati ai giovani e non solo», concludono Biancani e Vimini.