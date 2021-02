Pesaro, via ai tamponi rapidi nelle farmacie comunali

PESARO – Le Farmacie Comunali di Pesaro eseguono i tamponi antigenici rapidi. Come previsto dall’accordo sottoscritto nei giorni scorsi da Regione Marche, Federfarma Marche e Assofarm Marche i cittadini (solo previa prenotazione telefonica al numero 0721.372473) potranno recarsi in farmacia per essere sottoposti al test rapido.

Si tratta di un autotest eseguito dall’utente sotto la supervisione del farmacista al prezzo calmierato di 18 euro. L’operazione si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza (dall’uso obbligatorio della mascherina che sarà abbassata solo nel momento del campionamento, all’igienizzazione delle mani fino al controllo della temperatura corporea e al distanziamento).

Possono effettuare il tampone antigenico rapido persone prive di sintomi che non hanno avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19 negli ultimi giorni. Per l’esito del test occorreranno pochi minuti. In caso di positività al tampone antigenico rapido il cittadino verrà invitato a restare in isolamento presso il proprio domicilio, evitando contatti con altre persone, in attesa di essere contattato telefonicamente dagli uffici del Servizio sanitario per l’esecuzione del tampone molecolare che dovrà confermare o meno la positività.

«Abbiamo allineato i servizi informatici con quelli dell’Asur ed oggi, come annunciato, siamo partiti con l’esecuzione di tamponi rapidi nelle farmacie comunali – spiega il presidente di Aspes e vicepresidente nazionale di Assofarm Luca Pieri –. Siamo tra i primi nelle Marche a garantire questo importante servizio che fornisce un efficace strumento per tracciare il virus, individuare gli asintomatici ed evitare la diffusione del contagio soprattutto tra familiari ed amici. Abbiamo già un centinaio di prenotazioni e per i prossimi 4/5 giorni siamo praticamente pieni. Stiamo valutando se potenziare il servizio nei prossimi giorni per rispondere in maniera ancora più puntuale alla grande domanda pervenuta. Le farmacie sono il primo presidio del sistema sanitario regionale sul territorio capaci di intercettare in tempo reale i bisogni dei cittadini».

Le Farmacie Comunali di Pesaro ricordano che per prenotare il tampone antigenico rapido per la ricerca di antigene SARS-CoV-2 (senza necessità di ricetta medica), che verrà effettuato in farmacia solo previa prenotazione, occorre chiamare il numero 0721.372473 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13)