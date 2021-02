Pesaro Urbino, sono 15.391 gli over 80 che hanno prenotato il vaccino

PESARO URBINO – L’Area Vasta 1 rende noto che alla data di giovedì 18 febbraio, le prenotazioni registrate per il Vaccino Anti-Covid 19 delle persone di anni 80 e superiori, residenti e domiciliati nella nostra provincia, è di 15.391, a fronte di una di una disponibilità di 22.174 posti che corrispondono a circa il 70% della popolazione di tale classe di età che è di 31.582 persone.



Tale percentuale tiene conto della popolazione anziana che ha accesso al vaccino Anti-Covid 19 con altre modalità perché presenti in strutture residenziali e semiresidenziali, non autosufficienti, ecc..

I Punti vaccinali nella provincia di Pesaro e Urbino sono individuati nelle

seguenti sedi: Pesaro Centro “Pino Monaldi” in Via del Cinema, 41 (8 postazioni); Fano Centro Ortofrutticolo CODMA in Via T. Campanella, 1 (4postazioni); Urbino Palacarneroli in Via SS. Annunziata snc. (4 postazioni).



Le sedute vaccinali si svolgeranno nelle giornate stabilite dal calendario di

prenotazione dalle ore 8-13 e 14-20.

Considerate le numerose prenotazioni – che potrebbero ulteriormente incrementarsi per le iscrizioni dei prossimi giorni – al fine di mantenere i

distanziamenti sociali ed evitare assembramenti nelle strutture di

vaccinazione, i prenotati sono invitati caldamente a precompilare la modulistica relativa a: Scheda Anamnestica, Modulo di consenso, Trattamento dei dati, scaricabili al seguente link:

www.asur.marche.it/web/portal/-/vaccinazione-covid-19.