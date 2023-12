Pesaro Urbino, l’Itinerario della Bellezza Confcommercio sale a 24 comuni. «Ora le fiere internazionali»

PESARO – L’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino continua a crescere. Saranno 24 i Comuni nel 2024 a far parte del progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord.

Nella cornice dell’Hotel Charlie di Pesaro si è tenuta la convention annuale per fare un bilancio sull’anno che si sta concludendo e illustrare i progetti futuri. Con il direttore generale Amerigo Varotti sono intervenuti il presidente Angelo Serra, l’assessore regionale Francesco Baldelli, l’assessora di Pesaro Francesca Frenquellucci e Massimiliano Polacco per la Camera di Commercio. Presenti tutto lo staff di Confcommercio e gli amministratori dei Comuni coinvolti. Hanno portato i saluti Nardo Filippetti, proprietario dell’hotel, e il presidente della Provincia Giuseppe Paolini.

«Il nostro progetto – ha esordito Varotti – è partito 6 anni fa con 5 comuni che nel 2024 saliranno a 24 con l’ingresso di Acqualagna, Borgo Pace, Carpegna e Macerata Feltria. La fiducia di tante amministrazioni è la dimostrazione della bontà del nostro lavoro e dei risultati ottenuti. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le bellezze ed eccellenze di un territorio straordinario e unico, e dei Comuni in rete 365 giorni l’anno in Italia e all’estero, utilizzando tutti gli strumenti del marketing turistico, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere, press tour, convegni e conferenze.

Tutti i cluster vengono valorizzati con la realizzazione di diverse guide. Nel 2023, ad esempio, è uscito ‘Marche, emozioni in Moto’, l’Itinerario del mototurismo, la terza edizione dell’Itinerario Archeologico e l’Itinerario dei Teatri Storici. Solo quest’anno abbiamo partecipato alle Fiere di Madrid, Monaco, Napoli, Torino, Colmar, Bergamo, alla Bit, al Ttg di Rimini, alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, le presentazioni dell’Itinerario della Bellezza alla stampa estera in Italia e all’ Enit dei Week end Gastronomici».

E il 2024 si preannuncia ricchissimo di progetti. «Sarà l’anno di Pesaro capitale italiana della cultura, che vedrà Confcommercio partner con la realizzazione di tante iniziative, tra cui il prestigioso Forum di Impresa Cultura Italia.

A gennaio verrà presentata a Utrecht in Olanda e alla Bit la nuova guida dell’Itinerario della Bellezza che avrà una prestigiosa vetrina anche al Senato. Verranno realizzati inoltre l’Itinerario del Mare e quello Gastronomico. Si sta realizzando un nuovo sito web interamente dedicato al progetto. Tra le novità più interessanti anche l’introduzione di una carta fedeltà di territorio: si chiamerà Valore Bellezza e, tramite un sistema di cashback, concorrerà al rilancio del commercio di prossimità stimolando i consumi nei negozi locali».

L’assessore Baldelli ha concluso ricordando l’importanza di fare rete e come quella di Confcommercio sia la vera guida turistica della provincia di Pesaro Urbino. Ha invitato anche gli altri Comuni ad aderire per il valore del progetto che la Regione Marche sostiene con convinzione. Complimenti sono arrivati da Polacco che ha definito vincente la ricetta di Confcommercio anche per intercettare i flussi turistici esteri.

Ulteriori informazioni nella sezione ‘Itinerario della Bellezza’ del sito confcommerciomarchenord.it e nei social del progetto.