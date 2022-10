Pesaro Urbino, i controllori dei bus saranno dotati di bodycam

PESARO – Controllori con body cam. Dal 1° novembre, i verificatori dell’azienda del trasporto pubblico locale della Provincia di Pesaro e Urbino Ami Spa saliranno a bordo dei mezzi dotati di videocamere individuali, le cosiddette body cam, che costituiranno un’ulteriore strumento fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli operatori nell’espletamento del proprio servizio oltreché, naturalmente, all’utenza.

I dispositivi per la ripresa e registrazione delle immagini saranno posizionati sulla divisa degli addetti alle operazioni di verifica e controllo e saranno utilizzate nei casi in cui si possano delineare condizioni di rischio per la sicurezza a bordo od in tutte quelle altre condizioni in cui il verificatore ritenga necessario fissare alcuni momenti del proprio operato: le body cam, impiegate da personale apposito formato e nel pieno rispetto ed in conformità delle normative sulla privacy, costituiranno un supporto per il personale dell’azienda nei casi di contestazione e potranno anche rappresentare un deterrente per chi fosse intenzionato a danneggiare i mezzi di trasporto oppure a creare condizioni di disordine e fastidio ad altri passeggeri a bordo.



«Riteniamo che questi strumenti tecnologici possano dare maggiore sicurezza ai nostri collaboratori che si trovano a svolgere questa funzione delicatissima – spiegano il presidente dell’azienda Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti – Si ricorda comunque che oltre a questi dispositivi personali, a bordo degli autobus di recente acquisto sono presenti telecamere di sorveglianza cui le Forze dell’Ordine, a cui va il nostro ringraziamento, fanno sempre più spesso riferimento».