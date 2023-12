Pesaro Urbino, Adriabus trova gli autisti: corse sospese solo a Natale e il 1 gennaio

I bus dovevano stare fermi sotto Natale. «Sacrifici per trovare autisti, non garantiamo il servizio nei giorni normali»

PESARO – Dietrofront, Adriabus trova gli autisti e le corse festive ci saranno. Ma non tutte e con orari ridotti.

Nei giorni scorsi la notizia dei bus fermi il 24-25-26 e 1-6 gennaio. Cosa che aveva portato a varie polemiche.

La presidente di Adriabus Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti annunciano che le corse restano sospese solo per le giornate di lunedì 25 dicembre e di lunedì 1° gennaio. «In queste settimane, come avevamo più volte spiegato, non abbiamo mai smesso di lavorare per cercare di reperire personale e grazie all’opera di negoziazione che l’azienda ha portato avanti e alla comprensione dello stato di necessità che stiamo vivendo da parte dei nostri collaboratori, siamo riusciti a trovare autisti in numero sufficiente per ripristinare le corse durante le festività e le domeniche del periodo di Natale».

«Avevamo chiesto alla Regione Marche l’autorizzazione a fermare il servizio per le domeniche 24 dicembre e 31 dicembre, per il 25 e 26 dicembre, per il 1° e il 6 gennaio 2024 per le ragioni che sono ormai note – proseguono Ottaviani e Benedetti –: la carenza di autisti dell’ultimo anno ci ha costretti a chiedere un sacrificio ai nostri collaboratori, cui spesso sono stati negati ferie e permessi per garantire il servizio nei giorni feriali e scolastici, quando trasportiamo migliaia di persone. Dovendo chiedere loro un nuovo impegno, per mantenere il servizio anche nei festivi, sarà sempre più difficile poter assicurare il servizio nei giorni normali, nelle prossime settimane. Ringraziamo tutti gli operatori che prontamente hanno compreso la situazione acconsentendo a lavorare durante le festività e riteniamo importante monitorare l’andamento degli afflussi sui mezzi per poter avere contezza delle reali necessità della clientela».