Pesaro, tutto esaurito per il non compleanno di Rossini. Elio fa il pieno allo Sperimentale

PESARO – Tutto esaurito al Teatro Sperimentale per l’atteso appuntamento “Mi lagnerò tacenDO!!!” in programma il prossimo 28 febbraio (ore 21). Inserito tra le numerose proposte di istituzioni pubbliche e associazioni private che compongono il cartellone delle “settimane rossiniane” 2023, l’evento, realizzato dal Conservatorio Rossini in collaborazione con il Rossini Opera Festival, celebrerà così nel migliore dei modi il ‘non compleanno’ con ospite di eccezione Elio.



Lo spettacolo lirico, sinfonico e popolare nasce da un’idea del direttore del Conservatorio Fabio Masini. 11 docenti-compositori del Conservatorio (Federico Augusto Agostinelli, Paolo Boggio, Filippo Maria Caramazza, Delilah Gutman, Mauro Ferrante, Daniele Gasparini, Lamberto Lugli, Fabio Masini, Michele Mangani, Aurelio Samorì, Mario Totaro) presenteranno 11 rielaborazioni di brani tratti dai Péchés de vieillesse di Rossini. Tra i ‘peccati’ in programma, più versioni delle diverse intonazioni di Mi lagnerò tacendo, tra cui la famosa arietta su una sola nota, che 10 anni fa ispirava Elio per la sua canzone mononota.



L’esecuzione sarà affidata all’orchestra dell’Istituto pesarese, diretta da Luca Ferrara; le voci vedranno la collaborazione di interpreti del ROF – il mezzosoprano Chiara Tirotta e il tenore Pietro Adaíni – con due soprani del Conservatorio Maria Stella Maurizi e Aloisia De Nardis e il violoncellista Jacopo Muratori.

Il concerto sarà anticipato dalla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023, il 140° dalla fondazione, che si terrà nella Sala delle Colonne del Conservatorio Rossini (Palazzo Olivieri, ore 16), alla presenza del presidente del Conservatorio Salvatore Giordano, del direttore Fabio Masini, e di Elio. La cerimonia offrirà un anticipo dell’evento serale con un’ulteriore rielaborazione di “Mi lagnerò tacendo!!!”, proposta da Vincenzo Presta in una versione jazzistica per trio (voce, sax soprano, pianoforte). Ad eseguire questa nuova rilettura saranno Rachele Romani (voce), Vincenzo Presta (sax soprano), Massimiliano Rocchetta (pianoforte).