Pesaro, truffatore seriale e con la patente revocata: denunciato

PESARO – Patente revocata e un curriculum da truffatore seriale. Denunciato.

Giovedì gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito del servizio di Polizia Stradale, ha proceduto al controllo di una vettura Mercedes, in transito in Via Gagarin.

Alla richiesta di documenti, il conducente era titubante e agitato. Poi ha dato le generalità di una persona di Rimini. L’uomo, vago sui dettagli ed in particolare indeciso su alcuni dati anagrafici, era riuscito in un primo momento a far apparire la sua guida completamente regolare, patente posseduta e vettura in regola. Ma gli agenti della Polizia Locale, insospettiti dallo strano atteggiamento, hanno approfondito la posizione dell’uomo consultando gli archivi della motorizzazione ed estraendo la foto della patente. Dalla foto è emerso che l’uomo che avevano di fronte non era il titolare della patente dichiarata. Erano state fornite le generalità di altro soggetto così è scattata la denuncia per false generalità date a un pubblico ufficiale.



Il conducente dell’auto aveva nascosto la sua vera identità perché era con patente revocata. Circolava quindi nonostante non fosse titolare di alcuna patente dal 2021. Così è scattata anche la contestazione per la guida senza patente (sanzione da ben 5100 euro) oltre al fermo del veicolo per 3mesi.

L’ulteriore approfondimento ha consentito di appurare che la persona era già conosciuta alla giustizia per varie truffe sulla vendita/acquisto vetture, perpetrate ai danni di persone del nostro territorio. Aveva inoltre già ulteriori denunce per falso. Nell’occasione è stata evasa anche una pratica di ricerca dell’uomo per la notifica di un procedimento risalente al 10 ottobre, quando una persona aveva denunciato l’ultima delle truffe perpetrate.