Pesaro, in tribunale la raccolta per i bisognosi: i poliziotti “corrieri” della solidarietà

PESARO – Una raccolta spontanea di viveri e aiuti per le famiglie bisognose. È stata organizzata in tribunale dai dipendenti, ordine degli avvocati.

A consegnarli alle famiglie in difficoltà sarà la polizia. In questo anno particolare, in un tempo sospeso, con una pandemia che non accenna a mollare la presa, la macchina della solidarietà non si è comunque fermata.

Un’iniziativa lodevole ha visto coinvolto il personale del Tribunale di Pesaro coordinato da Emilio Sarrubba della Fenice Security service e la sezione di P.G. della Polizia di Stato, per venire incontro ad alcune famiglie bisognose, colpite nel profondo dalle mutate situazioni lavorative, per la crisi economica che sta attraversando in lungo e il largo la nazione.

La raccolta in tribunale

Una cospicua raccolta fondi, ha permesso l’acquisto di pacchi alimentari, per consentire anche a queste famiglie in difficoltà di festeggiare serenamente le festività natalizie.

Gli operatori della Squadra Volanti della Questura, dirette da Paolo Badioli, si sono prestati di essere i “corrieri” di questo momento di solidarietà per chi in questi mesi è rimasto indietro. Un modo in più per dimostrare l’#essercisempre motto della Polizia di Stato.