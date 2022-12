Pesaro, un trattore speciale per realizzare il sogno di Alessandro, 25enne in carrozzina

PESARO – Un trattore speciale per realizzare il sogno di un ragazzo sulla sedia a rotelle.

E’ stata lanciata la campagna di raccolta fondi “Un trattore adattato per Alessandro” per il progetto di inclusione lavorativa di Alessandro Moneti e della Fondazione Wanda Di Ferdinando di Pesaro, che, nell’ambito della sua missione a favore delle giovani generazioni, si è attivata a supporto creando l’azione di raccolta fondi sul portale GoFundMe e impegnandosi a garantire la trasparenza della campagna.

A innescare l’iniziativa e stimolare altre possibili collaborazioni, anche la sede provinciale del CSV Marche Ets (Centro servizi per il volontariato) con il presidente Tomas Nobili che, insieme a Federica Maria Panicali, presidente della Fondazione, e allo stesso Alessandro, hanno presentato l’iniziativa.

Alessandro, che vive a Pesaro ed ha 25 anni, da sette si sta dedicando con tutte le sue forze a un percorso riabilitativo lungo e difficile, dopo un grave incidente col motorino, a seguito del quale oggi è in sedia a rotelle. Quanto accaduto non ha comunque fermato la voglia di aprirsi a nuove sfide e dopo aver provato un po’ per gioco a coltivare la terra, ha cominciato a farlo sul serio, avviando, con la sua famiglia, l’azienda agricola “Dal nonno Giorgio”. Ora le cose da fare per mandare avanti l’attività sono tante – dallo stare fisicamente sul terreno alla preparazione dei prodotti, dalla gestione del punto vendita alla vendita diretta ai mercati – ed è ancorato saldamente qui il sogno di Alessandro: per il lavoro da portare avanti in azienda serve un trattore adatto, e soprattutto attrezzato con particolari ausili per la sua situazione.

«Sono certo – queste le parole di Alessandro Moneti – che insieme potremo raggiungere l’obiettivo, vorrei che la mia storia e la mia testardaggine fossero d’esempio anche ad altri».

Da qui la raccolta fondi dedicata, “Un trattore adattato per Alessandro”, già attiva sul portale GoFundMe, con un obiettivo molto ambizioso – ben 156.500 euro – per raggiungere il quale servirà l’aiuto di tutti, piccoli e grandi donatori, dalla comunità locale e non solo.

«Noi crediamo che una fondazione filantropica, seppure piccola come la nostra – ha affermato Federica Maria Panicali – debba avere il coraggio di abbracciare sfide che contribuiscano a rendere migliore anche una sola vita».

«Essere comunità – ha dichiarato Tomas Nobili – vuol dire anche farsi carico dei bisogni e dei sogni di chi necessita di aiuto».

Nella pagina della campagna è Alessandro stesso a raccontare la sua storia in un video realizzato da Culto Productions che ha voluto, così, fare la sua parte in una sfida che riguarda il territorio e non solo. Privati cittadini, aziende, organizzazioni, tutti coloro che vogliono contribuire possono effettuare una donazione on line direttamente sul portale GoFundMe oppure sul conto corrente IT46 R089 9513 3000 4001 0002 347 inserendo nella causale “Un trattore adattato per Alessandro”.

Link alla Campagna su GoFundMe: https://gofund.me/bd0e8f01