Pesaro tra le dieci città meno inquinate d’Italia secondo Ecosistema Urbano

PESARO – Pesaro è fra le dieci città meno inquinate d’Italia. A decreterarlo è Travel 365, la più importante guida italiana di viaggi online, analizzando il rapporto Ecosistema Urbano 2022 elaborato ogni anno da Legambiente sulle performance ambientali delle città.

Pesaro si piazza in classifica totalizzando un punteggio di 70,63. Quella di Pesaro è una new entry come si legge nella classifica su base nazionale di Travel 365. Negli ultimi anni, così è scritto nelle motivazioni, sono state adottate buone misure per far fronte all’emergenza ambientale e alla prevenzione dell’inquinamento.

La classifica 2023 che compare sul portale web di Travel 365 premia Pesaro per la raccolta differenziata, che ricalcando il report Ecosistema Urbano si posiziona oltre il 67,4 per cento. L’uso delle rinnovabili, dove Pesaro risulta fra le migliori in Italia per il maggior numero di dispositivi e fonti alternative installate nel 2021, calcolando fotovoltaico e solare sulle strutture pubbliche. Un uso efficiente del suolo, ovvero un migliore trend nel consumo ed ancora la qualità dell’aria dove si rilevano ottimi valori nel contenimento della produzione di ozono. Ci sono poi altri parametri sulle performance ancora non ottimali, e riportati nel rapporto Ecosistema Urbano. Sulla qualità dell’aria si può far meglio sul fronte degli sforamenti per le Pm10. Sui rifiuti invece si producono ancora oltre 600 chilogrammi annui pro-capite per abitante. Infine la dispersione della rete idrica, che si attesa oltre il 25 per cento.

Soddisfatto il sindaco Matteo Ricci: «Siamo al sesto posto per la qualità dell’aria, delle acque, della gestione dei rifiuti, della mobilità, e dell’energia. Un ottimo risultato che ci spinge a fare sempre meglio».