Pesaro, tavolo permanente tra sindacati e direzione Ast per la riorganizzazione del servizio sanitario

PESARO – Servizio sanitario provinciale, tavolo permanente tra sindacati e direzione per la riorganizzazione.

Cgil, Cisl e Uil provinciali assieme alle rispettive categorie dei pensionati e della Funzione Pubblica, hanno incontrato la direzione della nuova Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino rappresentata dal Commissario Gilberto Gentili e dai sub commissari Anna Olivetti e Edoardo Berselli, e dai dirigenti Luana Stefanelli e Paolo D’Eugenio.

«L’incontro ha segnato la ripresa del confronto dopo un lungo periodo di assenza di relazioni rese anche più complicate dalla recente pandemia – spiegano i sindacati -. Il commissario ha condiviso la complessità della riorganizzazione in atto del Servizio sanitario regionale nella nostra provincia a cui deve essere dedicata uno specifico percorso e supportato da adeguate risorse. Inoltre tale percorso dovrà contare su tempi necessariamente più lunghi ai fini di una armonizzazione reale dei servizi e delle prestazioni su tutto il territorio in particolare per l’entroterra».

Per i sindacati: «Questo percorso dovrà anche essere supportato da un continuo confronto con tutti i soggetti che vivono il territorio e che possono dunque qualificare la sanità provinciale. A tal proposito il commissario ha proposto un confronto periodico, a partire dal prossimo mese, previa condivisione di argomenti specifici come ad esempio liste di attesa e tassi di occupazione delle strutture residenziali, documenti ed analisi. Valutiamo positivamente l’approccio costruttivo volto a coinvolgerci ed auspicano il raggiungimento dei buoni propositi esposti».