Pesaro, dal supporto psicologico alla videochiamata con chi è in ospedale. Ecco tutti i servizi

PESARO – Anziani, persone ricoverate, persone fragili. Ecco i servizi del Comune di Pesaro per stare vicino a chi è o si sente solo. C’è anche lo psicologo pronto a dare il suo contributo in questa fase di emergenza da coronavirus.

In questo momento particolarmente difficile per molte famiglie, l’Amministrazione di Pesaro, insieme all’Ambito Territoriale Sociale n.1, ha deciso di attivare un servizio di supporto psicologico per tutti i malati di COVID-19 e i loro parenti. «Sarà dedicato ai residenti dei Comuni ATS. N1: Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia», spiegano l’assessore alla Solidarietà Sara Mengucci e alla Coesione Mila Della Dora.

L’assistenza sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, chiamando il numero 3406149641. Per agevolare il collegamento con la psicologa si invita a prenotarsi tramite WhatsApp (stesso numero) o via email (passaparola@comune.pesaro.pu.it).

Il servizio viene realizzato dalle psicologhe del centro Passaparola del Comune di Pesaro e dell’Ambito Territoriale Sociale n.1.

Poi ci sono le case di cura. E il Comune ricorda che tutti i familiari che volessero avere informazioni degli ospiti di “Casa Aura”, possono farlo chiamando i reparti al mattino preferibilmente dalle 9.30 alle 11.30 e di pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 ai seguenti numeri:

Primo nucleo – 0721 /4234 344

Secondo nucleo – 0721/4234 342

Terzo nucleo – 0721 / 4234 346

Inoltre, sempre nelle ore antimeridiane è possibile contattare:

La referente di direzione ai numeri 0721 / 4234 200 e 335 1045766

La coordinatrice infermieristica al n. 0721/4234 213

È attivo, infatti, il servizio di videochiamata WhatsApp con i propri cari (ove le condizioni di salute del proprio familiare lo permettono) oppure di semplice contatto diretto telefonico. L’animatrice garantisce tale servizio tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

Alla struttura di Casa Roverella i familiari hanno a disposizione un cellulare dedicato a ricevere richieste di informazioni, al 3493644681. La coordinatrice di struttura attraverso l’app WhatsApp aggiorna i familiari sull’organizzazione del servizio e le disposizioni applicate. Sempre tramite WhatsApp vengono trasmessi ai familiari dei video messaggio da parte dei propri parenti.

«Siamo consapevoli di quanto sia difficile per voi tutti, in questo momento, non poter assistere i vostri cari e dispiaciuti se non sempre prontamente le strutture riescono a rispondere alle vostre chiamate, ma come sapete le stesse sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutta la città» spiegano in comune.

Infine l’idea di una telefonata per tenere compagnia agli anziani o a chi si trova in quarantena. Un gesto semplice, per dimostrare vicinanza a chi in questo momento è costretto in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. È questo il significato della campagna “Ponto nonna, come stai?” rivolta a tutte le persone sole, iniziativa a cui hanno aderito diverse città italiane e rilanciata anche dal Comune di Pesaro.

“È un’ulteriore possibilità per essere in contatto e dimostrare vicinanza a chi in questo momento è in difficolta – dicono l’assessore alla Coesione Mila Della Dora e alla Solidarietà Sara Mengucci – Pensiamo ad anziani, malati, o persone in quarantena che hanno familiari lontani. Un modo per tenere compagnia in queste lunghe giornate”. L’invito è quindi quello di mettersi in comunicazione via telefono con persone anziane, che vivono sole, “Anche per spiegare quanto sia fondamentale in questo momento restare in casa, muoversi solo per esigenze strettamente necessarie, come fare spesa, andare in farmacia, o al lavoro”.