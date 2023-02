Pesaro, sui lavori al San Domenico gli strali di Fdi: «Commercianti sfrattati, Comune senza rispetto»

Per l'opposizione «non è questo il metodo che una politica comunale dovrebbe adottare. Dove andranno?»

PESARO – Lavori al San Domenico e commercianti che dovranno spostarsi da piazzale delle Erbe, Fratelli d’Italia attacca l’amministrazione.

«Sullo sfratto degli ambulanti dalla piazzetta delle erbe non possiamo che prendere atto, con rammarico, del comportamento autocratico della amministrazione comunale pesarese, la quale decide in assoluta autonomia i tempi e i modi dei lavori da fare senza una prima e doverosa interlocuzione con i diretti interessati. Ancora oggi non è stata definita la nuova collocazione destinata agli ambulanti, ove potranno continuare a lavorare».

Per Fdi Pesaro «non è questo il metodo che una politica comunale dovrebbe adottare e da tale modus operandi traspare tutta quella autoreferenzialità e mancanza di considerazione verso le partite IVA. Questi esercenti si legge che verranno convocati e consultati ma solo dopo aver programmato i lavori e solo a seguito delle loro giuste proteste.

In un discorso più ampio non possiamo che ribadire la mancata progettazione di un piano generale di un centro storico sempre più triste ed abbandonato a se stesso che sta divenendo un simulacro di negozi e di locali…che, se venissero valorizzati, sarebbero capaci di ridare vita al centro storico e creare nuove opportunità di lavoro».