Pesaro, Stupor Circus al Miralfiore: dove il mondo fantastico si unisce alla realtà

PESARO – Il circo contemporaneo è a Pesaro. Dal 6 al 16 luglio si rinnova a Pesaro l’atteso appuntamento con Circo El Grito per la quinta edizione di Stupor Circus, festival internazionale di circo contemporaneo promosso dal Comune di Pesaro con l’AMAT. Nei 25 appuntamenti in programma, Stupor Circus offre l’occasione a spettatori di tutte le età di conoscere un aspetto inedito di quest’arte così affascinante nell’abituale location del Parco Miralfiore con il suggestivo chapiteau allestito per l’occasione e gli spazi dell’arena.

Dal 6 al 9 luglio apertura del festival con Liminal, spettacolo di Circo El Grito, allo chapiteau (ore 21). Come in un sogno, tra immaginario e reale, tra stupore e riflessione, lo spettatore atterrerà in un luogo astratto dove il mondo onirico e quello reale si confondono. Fabiana Ruiz Diaz indaga in profondità il linguaggio circense contemporaneo rendendo l’esperienza accessibile ad ogni tipo di pubblico.

Il 7, 8 e 9 luglio nell’arena del parco (ore 19.30) Andrea Farnetani presenta Gustavo La Vita, un clown vecchio e stanco accompagnato da Pedro, suo fidato amico a quattro zampe. Gustavo, attraverso i suoi numeri di abilità, racconta la curiosità e lo stupore che il bambino dentro di lui riesce a riscoprire anche nelle cose più semplici della vita.

Menù del giorno di Andrea Farnetani e Antonio Colluccio il 10, 11 luglio all’arena (19.30) offre uno spettacolo di giocoleria comica per immergersi nell’atmosfera tipica di una trattoria italiana, grazie a un susseguirsi di evoluzioni con stoviglie e oggetti quotidiani, per un’esperienza di puro divertimento e leggerezza.

Sempre il 10 luglio alle ore 21 allo chapiteau appuntamento con Simone Romanò e il suo Hop-Hop, uno spettacolo muto che, attraverso la comunicazione non verbale, offre allo spettatore gli strumenti per entrare nel mondo immaginario dell’artista.

Stupor Circus continua l’11 luglio con Gretel di Clara Storti, allo chapiteau (ore 21), un progetto che indaga l’universo delle fiabe, la semplicità di narrazione e i piccoli segni magici o poetici che queste contengono. La suggestione di partenza è Hansel e Gretel, il perdersi in un luogo, un percorso rischioso e il tentativo eroico e quotidiano di superare il dramma.

Nelle giornate del 12, 13 luglio, Humberto Kalambres porta nell’arena (ore 19.30) El Aletreo, un viaggio nel mondo dei libri per scoprire le infinite possibilità che questi possono offrire. Gioco, meraviglia e musica trasportano lo spettatore in un universo dove sentirsi liberi e leggeri.

Sempre il 12 luglio alle ore 21 Stupor Circus si trasferisce allo chapiteau con una serata in compagnia di Attacchi di swing di Teatro Necessario. Alessandro Mori (clarinetto) e Corrado Caruana (chitarra), duo swing saltellante e spumeggiante, conducono un viaggio musicale fatto di aneddoti sorprendenti, in un’atmosfera crescente di humor ed eventi surreali, con elementi ritmico-armonici jazz e del valzer francese.

Teatro Necessario torna dal 13 al 16 luglio con Dinamica del controvento (parco, dalle ore 19 alle 21), uno spettacolo ideato da Julien Lett, un’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane, il cui meccanismo è concepito come una giostra del tempo che coinvolge e affascina spettatori di tutte le età grazie anche alla potenza della musica classica.

Sempre dal 13 al 16 luglio allo chapiteau (ore 21), Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini di Circo El Grito con Andrea Farnetani portano in scena Johann Sebastian Circus, uno spettacolo onirico e visionario, frutto di una ricerca sul rapporto tra circo e musica, adatto a tutta la famiglia. Una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista prendono per mano il pubblico e lo accompagnano nella loro quotidianità, nei loro ricordi e nelle loro fantasie.

A chiudere la quinta edizione del festival dal 14 al 16 luglio sono i Rasoterra (Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli) con Happiness (arena ore 19.30). Come suggerisce il titolo, lo spettacolo si interroga sulla felicità, tra aspettative e sogni, offrendo momenti di spensieratezza e spunti di riflessione.

Biglietteria Teatro Sperimentale 0721 387548 e circuito AMAT / vivaticket. Inizio spettacoli: chapiteau ore 21, arena ore 19.30, parco dalle ore 19 alle ore 21.