Pesaro, studio di fattibilità per il sottopasso di Villa Fastiggi e progetto

PESARO – Sottopasso di Villa Fastiggi, il Comune ha realizzato lo studio di fattibilità.

Il sindaco Andrea Biancani, insieme all’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi e alla Viabilità Sara Mengucci replicano ai consiglieri d’opposizione sul tema della realizzazione di un collegamento tra il Quartiere di Villa Fastiggi e la nuova zona sportiva (V-Park) di prossima apertura, in strada delle Regioni. «L’opposizione è indietro: nell’ultima variazione di bilancio alla quale la minoranza ha votato contro, abbiamo stanziato anche le risorse per la definizione della progettazione, che ci potrà consentire nei prossimi anni di partecipare a ulteriori bandi di finanziamento».

«I consiglieri di minoranza hanno perso un’altra occasione per fare bella figura. Parliamo di un intervento atteso e utile, per il quale ci siamo già attivati in modo concreto – spiegano -. Sarebbe sbagliato, come dice il centro destra, pensare di candidare questo progetto, già in corso di progettazione, al bando regionale (in scadenza) per “la progettazione di interventi e infrastrutture finalizzati al miglioramento delle reti stradali”, al quale il Comune ha già deciso di presentarsi con un altro importante progetto di sicurezza stradale: la realizzazione di tre rotatorie definitive a Cattabrighe (SS16) e la messa in sicurezza dei suoi attraversamenti pedonali, per il quale abbiamo già il progetto esecutivo pronto. Si tratta di due interventi strategici che vanno a migliorare la viabilità e la sicurezza dei due Quartieri, che grazie a questa scelta, potranno essere realizzati entrambi».

Sulle rotatorie di Cattabrighe il sindaco ha ricordato: «Sono tre rotonde provvisorie, realizzate nel 2019-20, e ora finalmente abbiamo la possibilità di renderle definitive, quindi dare maggiore sicurezza alle migliaia di automobilisti che ogni giorno vi transitano. L’opposizione, che oggi ci propone di candidare un altro progetto al bando, che ripeto è in scadenza, pensa che dovremmo lasciarci scappare questa opportunità? Sono contrari al fatto che il Comune presenti un progetto per rendere definitive le rotatorie di Cattabrighe? Per noi la priorità è la sicurezza dei cittadini, quindi avanti con infrastrutture strategiche per migliorare la viabilità e la sicurezza dei nostri Quartieri. Un intervento, quello delle rotatorie, che complessivamente costa oltre 400mila euro, che ci auguriamo possa rientrare tra i progetti finanziabili».