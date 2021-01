Pesaro, strappo per l’intitolazione di una via alle vittime di Nassirya

PESARO – Niente intitolazione di una via alle vittime di Nassirya, la maggioranza pesarese dice no ma la Regione è pronta a dedicare la prima opera pubblica alle vittime dell’attentato.

I gruppi consiliari di Lega, Fdi, FI e della lista civica Prima c’è Pesaro fanno sapere che «nel consiglio comunale di Pesaro, governata dal sindaco Ricci, la maggioranza targata PD ha bocciato la richiesta avanzata dai banchi della minoranza di intitolare una via alle vittime di Nassirya. Ad avallare questa decisione anche il voto del Movimento cinque stelle che ha preferito astenersi al momento del voto, andando sostanzialmente a rafforzare la pattuglia dei contrari. La motivazione addotta dai consiglieri di maggioranza è di natura tecnica e si fonda sull’attesa di un nuovo regolamento ad hoc nella toponomastica del Comune.

Ci dispiace che un’intitolazione che avrebbe dovuto unire il Consiglio Comunale, a ricordo di una delle stragi più efferate avvenute dal dopoguerra ad oggi ai danni delle forze armate italiane, sia stato un motivo di divisione e scontro in un luogo istituzionale. La missione italiana denominata “Antica Babilonia” con finalità di peacekeeping nella guerra in Iraq ha rappresentato un motivo di orgoglio per il nostro paese. La strage del 12 novembre 2003 in cui persero la vita 19 cittadini italiani (17 militari e 2 civili) dovrebbe essere ricordata alle future generazioni e in tutte le città ci dovrebbe essere un luogo dedicato alla memoria di questi martiri. Ci dispiace e ci ferisce questa bocciatura voluta da una maggioranza che si è nascosta dietro motivazioni tecniche, anche perché nelle scorse settimane il sindaco Ricci ha prima autorizzato l’intitolazione di una strada a Bettino Craxi e poi l’intitolazione di un giardino a Paul Harris».

L’assessore Regionale Francesco Baldelli

Ma l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli è pronto allo strappo.

«Sconcerto e amarezza per la bocciatura, da parte della maggioranza nel consiglio comunale di Pesaro. In un momento tanto difficile come quello attuale è inaccettabile che il voto incomprensibile di pochi in consiglio comunale getti un’ombra sull’intera città di Pesaro, i cui cittadini hanno sempre avuto un rapporto stretto e di collaborazione con le Forze Armate e dell’Ordine, con i Carabinieri e con chi si occupa della nostra sicurezza.

Ringraziando i proponenti l’intitolazione e in attesa che il Comune di Pesaro si ravveda, senza più trincerarsi dietro a pretesti procedurali, quale assessore alle Infrastrutture della Regione ho disposto che sia intitolata ai Caduti di Nassiriya la prima infrastruttura regionale che sarà realizzata nella provincia di Pesaro e Urbino».

Bocciata anche l’intitolazione di una via al ciclista Marco Pantani.