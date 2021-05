Pesaro: spiaggia libera attrezzata per il mare in sicurezza, anche per i giovani

PESARO – Pesaro avrà spiagge libere attrezzate con servizi di base anche quest’estate: l’amministrazione comunale conferma la linea degli “spazi sicuri” lanciata nell’estate 2020. Dal noleggio dei lettini e sdraio, al deposito di ombrelloni, servizi igienici e docce gratuite: «Il meccanismo è lo stesso dello scorso anno – spiegano il sindaco Matteo Ricci e l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi -: la gestione di cinque piazzole a servizio della spiaggia libera verrà concessa tramite un avviso pubblico»: il bando si trova nel sito del Comune.

Spazi confermati a Sottomonte, Fiorenzuola e Baia Flaminia. «Ci auguriamo che questa sia un’estate di rinascita, nella quale tutti, imprenditori, famiglie, giovani e turisti, possano contribuire al rilancio della città. Se ognuno fa la sua parte ci sarà lo spazio per tutti».

«Noi nel frattempo, come l’anno scorso, daremo servizi alla spiaggia libera per offrire una alternativa ed evitare assembramenti. Le persone dovranno stare sparse anche quest’estate – continuano – e stiamo cercando di riorganizzare la città su questo concetto». Quindi, per la seconda volta, «diamo servizi dove fino a due anni fa non c’erano, perché vogliamo garantire lo spazio per tutti. Si tratta di un’opportunità in più alle persone che abitualmente frequentano gli stabilimenti e che magari, quest’anno, non troveranno spazio o non vorranno andarci per stare più larghi». Turisti, pesaresi, giovani e giovanissimi, perché «vogliamo garantire a tutti la possibilità di andare al mare e di farlo in sicurezza». Una risposta indiretta anche ai bagnini che hanno criticato il messaggio del sindaco rispetto agli ombrelloni per le compagnie di ragazzi.

La spiaggia libera resterà tale. «Chi vincerà il bando avrà la possibilità, come lo scorso anno, di noleggiare giornalmente lettini e sdraio ai bagnanti, vendere alimenti e bevande, con ‘food truck’ ambulante di dimensioni minime». In cambio «chiediamo controllo anti-assembramento nel tratto assegnato, pulizia quotidiana della spiaggia e gestione dei servizi igienici che saranno predisposti dai vincitori», oltre al presidio delle docce e servizio di salvataggio realizzati dal Comune di Pesaro. Confermata anche la spiaggia per i cani a Baia Flaminia, ma senza ‘food truck’.

Al bando potranno partecipare tutti: privati, associazioni, disoccupati, giovani, bagnini, attività esistenti. L’avviso pubblico rimarrà pubblicato nel sito per 15 giorni.