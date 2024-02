Pesaro, spalò il fango dell’alluvione in carrozzina: Simone Baldini sarà premiato da Mattarella

PESARO – Spalò il fango dell’alluvione pur essendo in carrozzina, quell’immagine è entrata nell’immaginario collettivo. Ora Simone Baldini, 42 anni, riceverà dalle mani di Sergio Mattarella il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Originario di Fiano Romano, abita a San Marino ma lavora a Pesaro. E da lì era partito con un gruppo di volontari per spalare il fango a Forlì. Vide l’annuncio su Instagram (Welcome to Pesre) e, dopo essersi iscritto al gruppo Telegram “Pesaro X Cesena” si era presentato all’appuntamento con vanghe, stivali, guanti e attrezzi vari.

Simone è stato atleta paralimpico di caratura nazionale sia nel triathlon che nel canottaggio, ma anche nell’handbike. Ha vinto tante medaglie e sfiorato le Olimpiadi di Tokio.

Ma guai a chiamarlo eroe. «Quando mi hanno chiamato dal Quirinale pensavo fosse uno scherzo – dice Simone, detto IronBaldo – ma dopo qualche minuto che parlavamo ho capito che era tutto vero. Non capita tutti i giorni di essere chiamati dal Quirinale». E’ uno dei 30 “eroi del quotidiano” nominati dal presidente della Repubblica e riceverà il premio il 20 marzo. «Non mi sento un eroe, ho fatto la cosa più normale di questo mondo e quel giorno ero uno come tanti a spalare il fango per l’alluvione dello scorso maggio. Forse il fatto che sono in sedia a rotelle può aver dato una scossa, ma spero solo che sia di esempio per tanti altri e che possa servire per tendere una mano nel momento del bisogno».