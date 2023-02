Pesaro, dai servizi sociali del Comune 2 milioni di euro a oltre 4500 famiglie in difficoltà

Aiuti per gli affitti, rette, tasse a oltre 4.500 famiglie. L'assessore Pandolfi: «Straordinario lavoro a sostegno dei bisognosi». Ora 3 milioni dal Pnrr per inclusione

PESARO – I servizi sociali di Pesaro nel 2022 hanno distribuito a 4.652 famiglie contributi per un totale di quasi 2 milioni di euro.

«Le somme distribuite direttamente ai pesaresi nel 2022 testimoniano, ancora una volta, l’impegno e le capacità di un servizio al centro della strategia dell’Amministrazione comunale e rivolto al territorio». Luca Pandolfi, presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1 e assessore alla Sostenibilità di Pesaro, sottolinea il valore dei contributi erogati ai cittadini dai Servizi sociali del Comune nell’anno passato.

«Nel 2022, come assessorato – spiega Pandolfi – siamo riusciti a distribuire direttamente a 4.652 famiglie beneficiarie contributi per un totale di 1.979.955€». Quasi 2milioni di risorse che provengono per il 53,9% dal Comune (1.068.562€), per il 23,8% dallo Stato (471.198€), per il 22,2% dalla Regione (440.195€), «E che siamo riusciti a mettere a bilancio – puntualizza – grazie a una visione programmatica definita e consolidata, alle capacità progettuali e al grande lavoro svolto dai Servizi sociali del Comune, capofila dell’Ats1».

Capacità che sono state fondamentali per ottenere anche i 3.056.500€ (di cui 1.810.000€ di investimenti e 1.246.500€ di gestione servizi) di Fondi provenienti dal Pnrr “Inclusione e coesione” di cui è titolare l’Ats1, che li gestirà interamente. «Sono contributi che non sono caduti a pioggia, ma intercettati tramite le professionalità messe in campo dai nostri servizi, i progetti presentati, le sinergie attivate tra i Comuni dell’Ats1 e tra diversi Ambiti Territoriali Sociali» aggiunge Pandolfi.

Un tesoretto per interventi strutturali e nuovi servizi che si sommano al bilancio dell’Ats1 che ha chiuso, nel 2022, con 5.433.322€ provenienti per il 45% da risorse statali (pari a 2.420.791€); per il 30% da risorse regionali (pari a 1.654.494€); per il 16% da contributi europei (pari a 875.163€); per il 7% dai Comuni dell’Ats1 (pari a 354.873€) e per il 2% da risorse del bilancio del Comune di Pesaro (pari a 128.000€).

«Nel Bilancio dell’attività svolta dai Servizi sociali sul territorio – puntualizza Pandolfi – non possiamo non evidenziare le progettualità e le professionalità messe a disposizione dei cittadini, frutto di un impegno nel sociale che è nella storia della nostra città, preziosa eredità di chi ci ha preceduti».

«Non possiamo dimenticare le grandi figure – tecnici e politici – che ci hanno lasciato proprio nel 2022» evidenzia Pandolfi nel ricordare Marcello Secchiaroli (ex assessore ai Servizi sociali) e Giuliano Tacchi (per anni coordinatore dell’Ambito territoriale sociale), «di cui sentiamo ancora forte la presenza e sul cui lavoro ancora operiamo. Due figure che sono ancora d’ispirazione per i progetti che stiamo attivando e che programmeremo per il prossimo futuro» ha concluso.