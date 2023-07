Pesaro, svetta la ruota in piazzale della Libertà: il montaggio va avanti spedito

PESARO – Svetta la ruota panoramica in piazzale della Libertà. Le operazioni di montaggio stanno andando avanti spedite.

I quattro camion della ditta fratelli Parisi di Brescia, sono arrivati martedì sera. Sono quattro i punti, da qualche giorno transennati, dove sono state fissate le basi dell’attrazione. La ruota panoramica da 35 metri si affaccia sul mare e sulla sfera grande di Arnaldo Pomodoro. Resterà fino ad ottobre.

I tir con i componenti della ruota

L’inaugurazione dovrebbe essere prevista per sabato pomeriggio intorno alle 15. Il costi di un biglietto, 7 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi. Ci sarà una cabina attrezzata per la salita dei disabili, che non pagheranno il biglietto, così come l’accompagnatore. La durata? Tre giri, equivalenti a circa sette minuti.

Per tutta la fase di montaggio ci sono dei divieti e piccole modifiche al traffico, come stabilito da una recente ordinanza.