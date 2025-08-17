Pesaro, il ristoratore riconosce il ladro: inseguito e denunciato

PESARO – Ruba il fondocassa al ristorante, riconosciuto e inseguito il giorno successivo in Baia Flamina. Era già stato arrestato martedì scorso.



A rendere noto il fatto è Umberto Carriera, titolare del ristorante La Macelleria in centro storico a Pesaro. E a documentare tutto ci pensano le immagini di videosorveglianza del locale che riprendono tutta la scena. Lui, un algerino di 40 anni, è entrato con fare furtivo, ha superato il bancone e preso dei soldi, circa 160 euro lasciati come fondo cassa dalla serata precedente.

Il ristoratore il giorno successivo lo riconosce. «Passeggiavo in Baia Flaminia quando ho riconosciuto il ladro. Era lui, così mi sono lanciato all’inseguimento. Sul posto c’era una pattuglia dei carabinieri che si sono messi a correre per prenderlo». L’uomo è entrato in un androne di un palazzo e si è arreso, stanco della corsa.

È stato portato in caserma dove Carriera ha poi formalizzato la denuncia del furto.



Già, perché l’algerino aveva generato scompiglio in via Giolitti dopo aver commesso tre furti che hanno portato al suo arresto proprio martedì scorso. La sua giornata è iniziata alle 6.30 del mattino quando era riuscito a introdursi all’hotel Spiaggia e rubare un tablet nella hall. Tempo tre ore e si è presentato alle 9,30 in via Postumo dove ha sfilato un borsello da un furgone di un corriere in sosta.

Due agenti in borghese della polizia locale lo avevano visto in zona stadio. Poi si era spostato in via Giolitti dove ha fatto acquisti con la carta di credito rubata dal furgone.

Poi è entrato all’ortofrutta dove ha cercato di comprare altro. Ma qui è stato raggiunto dagli agenti della Volante e della Polizia locale.

Ha cercato di divincolarsi spintonando i vigili urbani che sono finiti tra le casse della frutta. Sono volate pesche e meloni. Gli agenti in borghese hanno rimediato ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Arrestato, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e stabilito il divieto di dimora nella regione Marche.

A giugno era stato condannato a 2 anni di reclusione per una rapina in concorso con un marocchino di 21 anni nei confronti di un 17enne, per questioni di droga. Ma lui dalle Marche non si è mai allontanato.

Altro furto in un ristorante del lungomare dove due clienti sono stati derubati di un marsupio contenente pochi euro e oggetti personali.

