Pesaro, risiko degli hotel tra appartamenti e posti letto. Ecco l’operazione sullo Sporting, La Bussola e International

PESARO – Effetto domino su alberghi e appartamenti, ecco l’operazione sullo Sporting, International e Bussola.

Una doppia «operazione strategica che permetterà di restituire alla città oltre 200 posti letto, riqualificare tre strutture turistiche-ricettive e rigenerare due zone del lungomare pesarese». Ad annunciarla è l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora, dopo l’approvazione in Giunta di due importanti varianti non sostanziali al P.R.G., richieste da privati, relative ai fabbricati dell’Hotel Sporting, Hotel Bussola e Hotel International «provvedimenti che – spiega – potranno essere funzionali e determinanti in vista della Capitale italiana della Cultura 2024 e degli anni a venire».

Della Dora davanti all’International

L’assessore Della Dora entra nel merito, spiegando le due delibere. La prima riguarda l’Hotel Sporting (edificio degli anni 60 e l’attività chiusa dal 2007). In questo caso si tratta di un «primo passo» importante che l’Amministrazione fa per ridare una nuova vita dell’edificio di via Nazario Sauro, attraverso il progetto di riqualificazione della società Duca Holding. «Oggi il primo passaggio che permetterà di dare avvio alla variante, tra 60 giorni la delibera tornerà in Giunta per l’approvazione definitiva e in primavera potremmo già avere il cantiere avviato, che permetterà di restituire alla città una storica struttura ricettiva».

La variante trasforma una parte dell’immobile da turistico-ricettivo a turistico ricettivo e residenziale. «Gli attuali posti letto dell’Hotel Sporting sono 92 e saranno mantenuti, in parte, nella stessa struttura (di 6 piani), i restanti verranno edificati su un piano di ulteriori 650mq ricavato (come da previsione urbanistica) dallo spazio che attualmente è riservato alla piscina. I primi due piani della struttura saranno riservati all’accoglienza turistico-ricettiva, mentre gli ultimi quattro piani saranno residenziali». A garanzia dell’intervento, la società Duca Holding rilascerà a favore del Comune di Pesaro una fideiussione bancaria pari al valore generato dalla trasformazione della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale di parte dell’edificio.

Della Dora davanti alla Bussola

L’altra delibera, al secondo passaggio in Giunta, riguarda la variante non sostanziale al P.R.G. relativa all’Hotel la Bussola (chiuso dal 2013), sempre in via Nazario Sauro. «L’approvazione di oggi era l’ultimo step, che ha dato il via libera all’operazione della Silver Fox, società che ha già firmato l’atto unilaterale d’obbligo con il Comune. La delibera prevede la modifica della destinazione d’uso da turistico ricettivo a turistico ricettivo e residenziale. La capacità recettiva dell’Hotel La Bussola, di 56 posti letto, andrà ad incrementare quella dell’Hotel International, struttura, quest’ultima che verrà demolita e ricostruita con una capienza totale di 121 posti letto. Mentre nell’attuale Hotel La Bussola verranno realizzati degli appartamenti». Anche in questo caso, a garanzia dell’intervento, fideiussione bancaria in favore del Comune di Pesaro da parte di Silver Fox. Entrambi gli interventi dovranno essere conclusi entro 5 anni dal rilascio del permesso di costruire.