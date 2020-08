Pesaro, rischio assembramenti: salta la fiera di san Nicola

PESARO – Aumento dei contagi e prescrizioni stringenti, salta la fiera di san Nicola

«Sentiti gli ambulanti, le associazioni di categoria, dopo il confronto con Prefetto e Asur, questa mattina in giunta abbiamo deciso di annullare la Fiera di San Nicola». Ad annunciarlo l’assessore con delega alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, che spiega: «Dobbiamo tenere ancora alta l’attenzione perché il Covid-19 è un nemico invisibile. Per l’edizione di quest’anno avevamo già pensato ai provvedimenti e alle precauzioni da prendere, ma per evitare assembramenti e aggregazioni ci è sembrato opportuno rimandare la manifestazione al prossimo anno».

Appuntamento al 2021. «Dispiace molto perché la Fiera di San Nicola coinvolge ogni anno tantissimi ambulanti, è una delle manifestazioni più antiche e partecipate del centro Italia. Sapevamo che questo sarebbe stato un anno particolare, una stagione diversa. La Fiera tornerà il prossimo anno, più sicura e bella di prima», conclude l’assessore.