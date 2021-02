Pesaro, riqualificazione di piazzale Cinelli, l’opposizione: «Rischio di area bivacco»

PESARO – Da area di parcheggiatori abusivi a piazza al centro di un progetto di riqualificazione. Ma l’opposizione insorge: «Togliendo i parcheggi si rischiano altri bivacchi»

Approvata la delibera in consiglio comunale per piazzale Cinelli. È stata illustrata dall’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi, riguarda la sdemanializzazione e declassazione del regime giuridico di bene demaniale a bene disponibile, di una porzione di terreno di proprietà comunale in piazzale Cinelli. Si tratta di un’area di 61 mq, costituita da una porzione di terreno pianeggiante, pavimentata in parte con materiale lapideo ed in parte con conglomerato bituminoso, attualmente destinata a piazzale con parcheggi pubblici.



«La proposta prevede la cessione di una parte di piazzale Cinelli, pari a 60mq attualmente adibiti a posti auto (5), a un prezzo (130mila euro) superiore al valore corrisposto per la riqualificazione del piazzale, una piccola piazza in un luogo centrale, di fronte all’ospedale San Salvatore. L’intervento che consentirà la riqualificazione urbanistica e architettonica dell’area, ha accolto pareri positivi, anche dalla Sovrintendenza. L’intervento prevede anche il potenziamento dell’illuminazione e l’arretramento della ciclabile. Complessivamente, se si pensa agli interventi limitrofi già fatti e a quelli che faremo, i posti auto aumenteranno. Un luogo sicuro non è solo dove vi è la presenza delle forze dell’ordine: la sicurezza parte anche dalla riqualificazione degli spazi».

Francesco Totaro, Lega, sottolinea: «I parcheggi servivano alle persone che si recano in ospedale, il rischio è anche quello di creare un ulteriore luogo di bivacco come succede al Monumento della Resistenza? Secondo noi una mossa a svantaggio dei cittadini pesaresi».



Così anche Michele Redaelli, Forza Italia: «Porto la voce del quartiere, contrario a questa operazione».



Luca Pandolfi, #pesaroungranbelpo’: «Le perplessità e i no derivano dal fatto che si tolgono 12 parcheggi all’ospedale, questa la dimostrazione che la sistemazione dell’ospedale non è quella ottimale. Necessario dare posti auto al centro storico, l’Amministrazione si adopera a risolvere il problema dei parcheggi, in una zona dove, ricordiamo, c’è anche una stazione».



Giampiero Bellucci, PD: «Da questa operazione ci guadagnano tutti: si mette ordine alla pista ciclabile con una soluzione lineare. Per i parcheggi il comune si sta organizzando con il Bando delle Periferie per dare risposta consistente. Rispetto al decoro, l’intervento è funzionale anche per la sicurezza della zona: non sarà il logo del bivacco».