Pesaro, 1 milione per la rigenerazione del giardino Riz Ortolani: 200 posti per spettacoli e conferenze

Il progetto è nel Piano triennale delle opere per l’annualità 2024. Vimini e Pozzi: «Nuovi fondi per lo scrigno verde della Cittadella della Musica»

PESARO – Il Comune assegna nuovi fondi per il restauro e la riqualificazione del giardino della Musica Riz Ortolani ed ex Limonaia, progetto dell’ITI Pesaro Fano; 1,030 milioni di euro di risorse intercettate tramite il bando regionale che «ci permetteranno di rigenerare uno dei luoghi più amati del centro storico, uno scrigno custodito tra le mura di palazzo Ricci e palazzo Olivieri e uno dei pochissimi spazi verdi presenti nell’area della Ztl» spiegano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Riccardo Pozzi, assessore al Fare.

Il progetto è stato candidato dall’amministrazione al bando Pnrr per i giardini storici e ai fondi ITI 2023-25, ottenendo le risorse «Per un intervento su cui abbiamo sempre creduto- aggiungono Vimini e Pozzi – il tassello mancante della rigenerazione della Cittadella della Musica che stiamo già costruendo con i cantieri in corso per l’Auditorium Pedrotti e palazzo Ricci e con quello che partirà entro l’anno al Conservatorio Rossini».

L’intervento è stato inserito nella Variazione al Piano triennale delle Opere per l’annualità 2024. La valorizzazione del giardino della Musica Riz Ortolani consentirà alla città di avere una nuova sala “en plein air” da 200 posti per spettacoli, incontri, conferenze; il restauro dell’ex limonaia la ripenserà come sala backstage o espositiva; verrà aumentata l’area verde e alberata del giardino, che consentirà un’ombreggiatura utile a favorire i momenti di studio, relax e incontro in tutte le stagioni. «Una rigenerazione che facciamo, ancora una volta nella direzione di una Capitale creativa – aggiungono gli assessori – una “Città ideale” per artisti, musicisti, studenti e studentesse, docenti, professionisti del settore. In generale per il pubblico di pesaresi e di cittadini temporanei, motore che spinge la rigenerazione urbana di Pesaro 2024, città che investe nella cultura come leva per lo sviluppo economico e sociale».