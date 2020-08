PESARO – Rientri da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: isolamento fiduciario fino all’esito del tampone.

La Direzione dell’Area Vasta 1, a seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, rende noto che i cittadini provenienti dalla Croazia, Grecia, Malta e Spagna, a partire dal 13 agosto, dovranno comunicare il loro arrivo all’autorità sanitaria tramite segnalazione al Dipartimento di Prevenzione – indirizzo mail prevenzione.av1@sanita.marche.it – indicando nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di residenza /domicilio, nazione di provenienza, giorno di rientro, mezzo utilizzato.

Nel caso abbiano effettuato un tampone nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio italiano dovranno allegarne l’esito, in caso contrario è fatto obbligo sottoporsi a tampone entro le 48 ore dall’arrivo in Italia presso l’azienda sanitaria Area Vasta1 che riceve la segnalazione o nei laboratori privati accreditati con impegnativa rossa. In attesa del tampone è richiesto il rispetto dell’isolamento fiduciario domiciliare che si protrarrà fino all’ottenimento del risultato negativo del tampone.

Si fa presente che al porto di Pesaro i soggetti rientranti dalla Croazia a mezzo aliscafo potranno sottoporsi a tampone naso-faringeo all’atto dello sbarco poiché presenti operatori sanitari addetti.