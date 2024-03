Pesaro, ecco il regolamento di polizia urbana: controlli su deiezioni animali, writers, bivacchi e droghe

PESARO – Ecco il nuovo Regolamento di polizia urbana, licenziato dal Consiglio Comunale.

L’assessore con delega alla Sicurezza e Polizia locale Belloni ha presentato la delibera di approvazione: «Rendiamo più attuale, snello e puntuale uno strumento “di gestione della convivenza sociale e civile”. Snelliamo un documento che risale a 90 anni fa, diventato obsoleto e poco “reattivo” alle esigenze attuali. Era necessario agevolarne la comprensione e l’attuazione e renderlo in linea con le leggi statali e regionali, e con le disposizioni inserite dagli altri Regolamenti comunali approvati».

La delibera, «è anche un importante atto di semplificazione – aggiunge Belloni -. Il Regolamento 2024 riduce gli articoli, mantenendo le disposizioni dedicate alla “convivenza sociale” inserite nel 2017. È uno strumento “leggero” ma importante, perché permette di affrontare con celerità, situazioni legate in particolar modo alla condivisione di spazi e alla diversa percezione di disturbo, sicurezza, decoro e rispetto». Tra le novità introdotte, «Le disposizioni previste per regolamentare i cantieri rumorosi nella zona mare e in centro storico, nelle prime ore della mattinata e nella prima fascia del pomeriggio»; quelle per la pulizia delle deiezioni animali, «in cui si riporta l’obbligatorietà, per i padroni degli amici a quattro zampe, di usare bottigliette d’acqua e sacchetti per pulire. Sono state pensate per coinvolgere in modo “operativo” la Polizia locale nel monitoraggio di quanto previsto dal Regolamento per il decoro, e che valgono per l’intero territorio comunale». Inserite anche indicazioni per intervenire a risolvere situazioni di bivacco» ha concluso». L’assessore Belloni ha sottolineato «La commissione molto proficua che ha accolto le modifiche accoglibili e respinto con motivazioni plausibili quelle che non lo erano. Mi aspetto una votazione unanime per l’ampia condivisione del lavoro, condotto in modo esemplare dal consigliere Petretti».

Andrea Marchionni ha ricordato: «Recepiti alcuni dei miei accorgimenti, come quello che vieta lo scoppio dei petardi vicino agli sgambatoi». Nota critica: «Negli ultimi mesi c’è una corsa ai Regolamenti, come mai si è aspettato sino ad ora?».

E. Gambini: «Mi prendo il merito di aver stimolato due anni fa l’Amministrazione per il rinnovo del Regolamento. Si può sempre fare meglio ma siamo contenti ci sia stato un confronto con le proposte fatte». Tra cui, «Tra i casi inseriti rientrano l’ubriachezza molesta e l’assunzione di sostanze stupefacenti nel suolo pubblico. Importate per dimostrare quanto il Comune voglia agire su questa problematica che riguarda i giovani».