Pesaro, raccolta fondi riuscita per riaprire l’auditorium Pedrotti

Il crowfunding ha portato 40 mila euro di donazioni, necessarie per integrare la cifra stanziata dalla Regione per rimettere in funzione il prestigioso auditorium

PESARO – Riaprire l’auditorium Pedrotti, obiettivo raggiunto. Tutto grazie a una campagna pubblica di raccolta fondi.



È la storia di un progetto e di una volontà di gruppo di persone che ci ha creduto.

Rossini nel testamento lasciava in eredità alla sua città non solo un patrimonio materiale e spirituale, ma una visione: con la creazione di una scuola di altissima formazione, il Liceo, poi Conservatorio, sognava per Pesaro un futuro da città della musica. Il grande direttore C. Pedrotti, fedele a questa visione, dotò l’edificio del Conservatorio di un auditorium divenuto presto leggendario per l’eccellente acustica. Le più grandi voci rossiniane, gli studenti, gli appassionati, se ne sono giovati per oltre un secolo. Oggi, il sipario calato, le luci spente, le poltrone vuote. Non è accessibile dall’esterno e le barriere architettoniche non ne consentono l’ingresso ai “Cittadini della Musica”.

Da qui l’idea del crowdfunding. L’iniziativa è stata portata avanti dal Rotary Club Pesaro – Distretto 2090, con la Fondazione G. Rossini e il Comune di Pesaro, e con il patrocinio del Rossini Opera Festival, del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, Pesaro Musei, Casa Rossini, Museo Nazionale Rossini e la partnership tecnica di Officine Creative Marchigiane.

«Con il crowdfunding, tutti insieme, vogliamo farci carico delle aspirazioni del Cigno di Pesaro. Unisciti a noi, la tua donazione può consentirci di riaprire le porte e riportare la musica in un luogo unico al mondo».

La cifra da raggiungere era di 40 mila euro, a integrazione dei 400 mila stanziati dalla Regione per la riapertura.

L’assessore al bilancio Antonello Delle Noci annuncia che la campagna ha un esito positivo: «Con 11 giorni di anticipo, l’obiettivo è stato raggiunto e abbiamo sperimentato il primo crowdfunding pubblico per riaprire il nostro prezioso Auditorium Pedrotti. Un risultato condiviso, dove tanti hanno partecipato, ha sempre valore maggiore. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto!».