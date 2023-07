Pesaro, quattro giorni di Festa Pd con Zingaretti, Bonaccini e il ministro Bernini

PESARO – Festa Pd, tra gli ospiti Zingaretti, Bonaccini e il ministro Bernini. Incognita Schlein.

Il segretario del Pd pesarese Giampiero Bellucci e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini lanciano i temi principali: «Dalla propaganda dalla Regione con la sanità al disastro alle comunali 2024». Senza nascondersi: «Vento favorevole agli avversari, ma la Festa sarà un modo per mettere al centro i nostri punti cardine». Saranno 4 giorni di Festa Pesaro 2023, a Baia Flaminia da giovedì 20 luglio a domenica.

«La segretaria Schlein è stata invitata, ci sta tenendo in forse -spiega Timoteo Tiberi, responsabile organizzativo Pd provinciale – Speriamo possa venire a Pesaro».

Ecco allora il programma della Festa de l’Unità di Pesaro che inizierà da giovedì 20 fino a domenica 23 in Baia Flaminia.

Alle 19,30 “Le Marche tra propaganda e realtà” con Rosetta Fulvi (Segretaria PD Pesaro Urbino), Andrea Biancani (VicePresidente del Consiglio Regionale Marche) Chantal Bomprezzi (Segretaria PD Marche) Maurizio Mangialardi (Capogruppo PD Consiglio Regionale Marche).

GIOVEDI’ 20

Ore 20,30 LE OPPOSIZIONI E L’ALTERNATIVA AL GOVERNO MELONI con Nicola Zingaretti (Senatore PD) e Stefano Patuanelli (Senatore Mov. 5 Stelle). Modera Vanessa Giovagnoli (Giornale Radio Rai)

Ore 21,30 SERATA DANZANTE con i ballerini di Stella Show Dance



VENERDI’ 21

Alle ore 19,30 QUALE SANITA’ PER LE MARCHE Dopo i saluti Rosetta Fulvi (segretaria PD Pesaro Urbino) gli interventi di Andrea Crisanti (Senatore PD) e Nino Cartabellotta (Presidente Fondazione Gimbe) e Luca Ceriscioli (ex Governatore Regione Marche).

Ore 20,30 L’OPPOSIZIONE DEL PD TRA ANCONA E ROMA con Micaela Vitri (Consigliera PD Consiglio Regionale Marche) Augusto Curti (Onorevole PD) e Irene Manzi (Onorevole PD)

Ore 21,30 SERATA DANZANTE con l’Orchestra Musical Box



SABATO 22

ore 19,30 ECO-SISTEMA Dopo i saluti Chiara Croce (Segretaria Giovani Democratici Marche), con Chantal Bomprezzi (Segretaria PD Marche) Annalisa Corrado (Responsabile Ambiente Segreteria PD Nazionale), Giancarlo Scortichini

(Coordinatore Tavolo Ambiente PD Marche), Andrea Belegni (Coordinatore Segreteria PD Marche). Modera Filippo Dominici (Cleaners Team Pesaro)



Ore 20,30 PESARO CHE CAMBIA: LA CITTA’ DEL FUTURO con Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro), Sauro Longhi (ex Rettore

Università Politecnica delle Marche), Daniele Vimini (Vicesindaco di Pesaro e Assessore alla Bellezza) e Camilla Murgia (assessore Comune di Pesaro alla Gentilezza e alla Crescita). Modera Michele Gambini (consigliere comunale PD Pesaro)



Ore 21,30 FARE POLITICA NEI E PER I TERRITORI con Stefano Bonaccini (Governatore Emilia Romagna e Presidente PD)

e Alessandro Piccini (Sindaco di Cantiano)

DOMENICA 23

ore 19,30 GOVERNO E SINDACI A CONFRONTO con Anna Maria Bernini (Ministra dell’Università e della Ricerca) e Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro). Modera Giancarlo Laurenzi (Direttore Corriere Adriatico).



Ore 20,30 Docufilm: “WALKIRIA, UNA GUERRIGLIERA SULl’APPENINO” con Carlo Niro (Presidente Fondazione XXV Aprile), Gianfranco Boiani (Regista), Giorgio Bianconi (Autore della ricerca storica su Walkiria Terradura) e Matilde Della Fornace (ANPI Pesaro)

Ore 21,30 Teatro di Pesaro “La Piccola Ribalta” presenta: “CHIAPEDI PAR EL NES” Commedia in 2 atti di Antonio Nicoli con la regia di Alba Russo