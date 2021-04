Pesaro, i quartieri avranno un bilancio per realizzare i progetti dei cittadini

Via al modello del bilancio partecipativo finanziato con 100mila euro. Quattro le fasi. Ascoltiamo Pesaro: «Coinvolgeremo i residenti»

PESARO – La città si dota di un nuovo strumento di azione per realizzare progetti: il Bilancio partecipativo il cui disciplinare è stato approvato dal Consiglio comunale di Pesaro con la delibera a firma dell’assessore al Rigore Riccardo Pozzi.

«Permetterà, alla cittadinanza, di rendersi promotrice di progetti concreti per migliorare Pesaro». È di 100mila euro il contributo previsto nel bilancio dell’ente per le progettualità che saranno approvate dopo un iter che aveva già ricevuto il consenso dei Consigli di Quartiere e della Settima Commissione. «Il Bilancio partecipativo darà ai cittadini la possibilità di agire sull’agenda dell’amministrazione e soprattutto, di poter realizzare progetti urgenti e cari ai pesaresi».

Privati, associazioni e stakeholder potranno elaborare le proprie idee, realizzare un piano di lavoro e indicare i costi necessari alla realizzazione. Il progetto finale dovrà essere presentato al Consiglio del Quartiere di riferimento.

Il sindaco Ricci e l’assessore al bilancio Pozzi

Quattro le fasi del processo partecipativo: quella di “informazione e discussione”, durante la quale il Consiglio di Quartiere ricerca e stimola gli interventi nel proprio territorio; quella di “progettazione e sviluppo” in cui i cittadini, supportati dagli uffici tecnici comunali presentano le proposte al CdQ che le invia (massimo 3 progetti) entro il 30 settembre alla 7^ Commissione del Comune; quella di “valutazione”, durante la quale il comitato tecnico indicato dal Comune verifica la fattibilità delle proposte ricevute entro il 31 ottobre; quella di “votazione”, prevista dall’1 al 30 novembre durante la quale i cittadini che hanno compiuto i 16 anni, saranno chiamati a esprimere la propria preferenza con un voto (online nel portale del Comune; fisicamente nelle sedi dei quartieri).

Dal 30 novembre la Commissione Bilancio del Comune analizzerà i voti, la griglia di valutazione elaborata dal comitato tecnico indicato e la partecipazione dei soggetti proponenti per creare la lista delle proposte ammesse al finanziamento e l’ordine di realizzazione delle stesse.

Soddisfatti i consiglieri di Ascoltiamo Pesaro. «Il bilancio partecipato vedrà i Consigli di Quartiere protagonisti anche grazie al nostro intervento. Il nostro lavoro, sostenuto dai consiglieri comunali dei gruppi di Forza Italia, Prima c’è Pesaro, Fratelli d’Italia e Lega ci ha permesso di raggiungere l’importante obiettivo di contribuire ad un testo che, pur non lasciandoci soddisfatti totalmente, valorizza i quartieri, mettendo a disposizione uno strumento concreto a supporto della loro mission di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini».

Anche in questi ultimi giorni una delegazione composta dai consiglieri di quartiere Corrado Brancati e Serena Boresta e dai consiglieri comunali Michele Redaelli, Giulia Marchionni e Giovanni Dallasta, ha incontrato l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi per sintetizzare il lavoro fatto in queste settimane.