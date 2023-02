Pesaro pronta a ospitare la Mille Miglia, attese 400 auto d’epoca

PESARO – Pesaro si prepara ad ospitare una delle corse d’auto d’epoca più suggestiva del mondo: il prossimo 14 giugno la Mille Miglia 2023 sfilerà per le vie della città. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, che ha incontrato il vice presidente Operation Committee Giuseppe Cherubini e Ludovico Goffi dell’Ufficio Tecnico della Mille Miglia, accompagnati dalla direttrice ACI Pesaro e Urbino Antonella Mati.

«I motori sono un elemento identitario strategico di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, che grazie ad eventi come questo si conferma sempre più Terra di Pilori e Motori. Vediamo nei veicoli storici un importante volano per il turismo e continueremo ad investire in questa direzione per farne sempre più elemento di attrazione. La nostra città ha alle spalle una lunga tradizione legata alle due e quattro ruote. Ha visto nascere la Benelli, storico marchio pesarese conosciuto in tutto il mondo, che ha da poco compiuto 110 anni. Poi i piloti, Valentino Rossi, i tantissimi collezionisti, gli appassionati e presto sarà sede di un unicum mondiale: il Museo Nazionale della Motocicletta».

La Mille Miglia 2023 si svolgerà dal 13 al 17 giugno. Come da tradizione partirà e si chiuderà a Brescia, città insieme a Bergamo Capitale italiana della Cultura 2023. Le oltre 400 auto d’epoca sfileranno a Pesaro nella mattinata della seconda giornata di corsa «e effettueranno controllo timbro e controllo orario in piazza del Popolo e piazzale della Libertà».

Tutte le informazioni verranno presentate nelle prossime settimane, nel corso di una conferenza stampa.