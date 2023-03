Pesaro, piantati 1000 alberi per mitigare le emissioni di CO2 e creare una barriera fonoassorbente

PESARO – Mille nuovi alberi per Pesaro. È stato realizzato a Pesaro un importante intervento di forestazione sostenuto da Estra. Il progetto rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente.

L’intervento è stato realizzato in una zona verde alla periferia della città, a ridosso del centro socioculturale Caprilino, luogo di aggregazione che organizza attività per giovani e anziani, e in prossimità di un quartiere residenziale.

L’area di intervento risultava priva di copertura arborea e presenta delle problematiche di inquinamento acustico e atmosferico a causa della vicinanza con via Y.A. Gagarin, una strada molto trafficata, e la linea ferroviaria che porta in città. Scopo principale dell’iniziativa è stato quello di creare un nuovo polmone verde del quale potranno beneficiare non solo i residenti del quartiere limitrofo ma tutta la cittadinanza.

«Ringraziamo Estra per aver dato concretezza alla bella campagna nazionale promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente, attraverso la piantumazione di 1000 alberi che andranno ad arricchire la nostra città – hanno detto il sindaco Matteo Ricci e assessore al Verde Pubblico Enzo Belloni –. Vogliamo che Pesaro sia sempre più verde, accessibile e vivibile. Cultura e natura sono due facce della stessa medaglia, un binomio indissolubile sul quale abbiamo costruito la nostra Capitale Italiana della Cultura 2024. Da anni portiamo avanti una linea di sostenibilità che trova realizzazione in azioni come la piantumazione di nuovi alberi, la valorizzazione e riqualificazione degli spazi verdi pubblici, l’incentivo all’utilizzo dei mezzi elettrici e della bicicletta grazie alla realizzazione di nuove piste ciclabili».

Con il tempo, la fascia boscata che si andrà a formare garantirà una funzione fonoassorbente contro i rumori del traffico veicolare e mitigherà l’impatto ambientale causato dalle polveri sottili contribuendo ad una maggiore salubrità del territorio.

«Piantare nuovi alberi è un gesto tanto semplice quanto fondamentale – ha sottolineato Francesco Pieia, Amministratore delegato di Estra Prometeo – che riflette l’impegno concreto del Gruppo nella mitigazione del cambiamento climatico. Siamo infatti convinti che la promozione e diffusione della cultura ambientale sia alla base di qualsiasi programmazione presente e futura.”

Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle specie arboree e arbustive messe a dimora tra le quali bagolaro, il sorbo domestico, il frassino e l’acero campestre che andranno ad incrementare il patrimonio di biodiversità del territorio.

«Riteniamo che gli alberi ed il verde vadano curati perché attecchiscano e non muoiano nei primi anni di vita – ha dichiarato Rosalia Cipolletta, Presidente Legambiente Pesaro -. Siamo quindi molto soddisfatti per questo nuovo intervento di piantumazione».