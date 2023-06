PESARO – Pesaro piange la scomparsa di Roberto Mariotti, storico gestore del Vinvito, sito in via Tebaldi, nel cuore del centro storico. Il 63enne si trovava all’ospedale locale: da tempo lottava con un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Dolore e sconcerto da parte dei tanti che lo avevano conosciuto ed apprezzato le indubbie capacità umane. Il funerale verrà celebrato lunedì 12 giugno alle 15.30 nella chiesa di Villa San Martino.