PESARO – Largo Tre Martiti, verso la riduzione della capacità edificatoria. «La Giunta mette un primo tassello importante verso la rigenerazione urbana di una delle porte d’ingresso della città: Largo Tre Martiri».



Ad annunciare l’accordo strategico tra Amministrazione e i proprietari del comparto di Largo Tre Martiri è l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora. «La Giunta ha dato il via libera all’istanza di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico dell’area. Un documento strategico propedeutico al passaggio in consiglio comunale del piano attuativo di Largo Tre Martiri. Su istanza dei privati – spiega Della Dora – abbiamo ritenuto opportuno dividere quell’area in quattro lotti funzionali».

In questo modo l’area di Largo Tre Martiri, precedentemente un unico comparto, sarà divisa in quattro sub-comparti autonomi. «Un’operazione che ridurrà l’attuale capacità edificatoria dell’area, e verranno flessibilizzate le destinazioni d’uso. Una volta che il consiglio comunale darà il via libera, ci potrà essere una riqualificazione complessiva dell’area dove ogni sub-comparto potrà procedere, in accordo con il Comune, alla riqualificazione della propria area di competenza, per una rigenerazione complessiva di un luogo strategico, la vetrina della città».