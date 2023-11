Pesaro, un patto tra Comune ed Enpa per tutelare e monitorare le colonie feline

PESARO – Monitoraggio e tutela delle colonie feline, ecco il patto. L’assessora alla Sostenibilità Maria Rosa Conti comunica l’accordo stretto dal Comune con l’Ente Nazionale Protezione Animali di Pesaro e Urbino (firmato dalla presidente Costanza Lucchino) per attività di collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle colonie feline del territorio comunale.

«Un risultato di cui siamo orgogliosi perché mette l’Amministrazione in sinergia con una Onlus da sempre impegnata alla tutela degli animali – spiega Conti -. La collaborazione, permetterà di monitorare le diverse colonie presenti a Pesaro, di salvaguardare i felini, anche quelli già ospitati dal gattile in cui operano i volontari di Enpa, di incentivare le attività di formazione rivolte ai volontari così come quelle di sensibilizzazione dei cittadini. Non ultimo permetterà una più rapida e puntuale risoluzione dei problemi legati alle colonie».

Per farlo, il Comune ha previsto, come indicato da delibera di giunta, la concessione in comodato gratuito per 5 anni, dei locali comunali ai civici 221 e 223 di corso XI Settembre, alla sezione di Pesaro dell’Enpa. «Sarà uno spazio utile a organizzare e gestire le diverse attività di volontariato della Onlus ed è idonea ad accogliere il pubblico interessato alla tutela degli animali che vorrà dare il proprio contributo» aggiunge Conti.

Conti e Lucchino al gattile

Quelle previste dall’accordo sono le “attività su strada” già svolte da Enpa e che verranno potenziate, nel dettaglio: la collaborazione, il coordinamento e il monitoraggio delle colonie feline del comune; il monitoraggio a spese di Enpa, dello stato di salute dei felini; l’accudimento di mamme e cuccioli; le operazioni di trasporto all’Ast Veterinaria per le sterilizzazioni; l’organizzazione di raccolte cibo e medicine per animali; le attività di pre e post affido alle famiglie che intendono adottare animali da fuori provincia.

Enpa si impegna inoltre a organizzare incontri e stage di formazione e sensibilizzazione sulla tutela degli animali sia nelle scuole superiori della città (con lezioni frontali, tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro) sia negli spazi pubblici più adeguati per presentare a pesaresi e visitatori, la normativa nazionale e il Regolamento comunale sulla tutela degli animali.

La collaborazione con Enpa, «sarà un utile supporto anche per la gestione della colonia felina presente nell’area della Casa Circondariale di Villa Fastiggi» ha concluso l’assessora.