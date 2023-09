Pesaro, oscura la telecamera di un’azienda per tentare il furto: messo in fuga e denunciato

PESARO – Oscura la telecamera per tentare il furto, denunciato.

Nel pomeriggio del 24 agosto, un uomo di 47 anni, operaio, pluripregiudicato ha provato a eseguire furti in due aziende site a Pesaro in zona Villa Fastiggi.

Nel primo caso, l’uomo è fuggito a causa dell’arrivo del titolare; nel secondo caso, aveva già provveduto a oscurare i sistemi di videosorveglianza esterni all’azienda e a scardinare la serratura della porta d’ingresso, ma è dovuto fuggire anche in questo caso a causa dell’arrivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile di Pesaro allertati da coscienziosi cittadini che avevano notato i movimenti sospetti dell’uomo e senza esitazione lo avevano comunicato al 112.

La descrizione fisica e gli accertamenti afferenti a un possibile motoveicolo utilizzato dal 47enne hanno consentito ai Carabinieri di individuare l’uomo ritenuto responsabile delle condotte delittuose e di denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.