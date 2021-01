Pesaro, via ai lavori per lo spartitraffico sulla Siligata: completati entro giugno

L'obiettivo è dare sicurezza in un tratto di strada pericoloso. Investimento da 1,6 milioni per un new jersey di ultima generazione

PESARO – Una strada teatro di incidenti, via ai lavori per lo spartitraffico sulle Siligate. A partire da giovedì 21 gennaio, Anas avvierà i lavori per l’innalzamento degli standard di sicurezza su un tratto di circa 3,8 chilometri della strada statale 16 Adriatica (dal km 227,900 al km 231,700) in corrispondenza del valico della Siligata, tra Pesaro e Cattolica. In particolare gli interventi, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, riguardano la realizzazione di una barriera spartitraffico per separare le due carreggiate – dotate di due corsie ciascuna – evitando così il rischio di scontri frontali tra i veicoli.

La barriera che sarà installata è un new jersey in calcestruzzo di ultima generazione, progettato e recentemente brevettato da Anas, denominato Ndba (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa nuova barriera consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, consentendone l’installazione anche laddove – come in questo caso – la sezione geometrica non consentirebbe l’installazione di barriere spartitraffico tradizionali. Il completamento dei lavori è previsto entro giugno. Si tratta di un intervento fortemente atteso e caldeggiato sia dai residenti della zona che dallo stesso quartiere e Amministrazione comunale volto a mettere in sicurezza uno dei tratti ritenuti più pericolosi a livello di circolazione stradale dove anche di recente sono successi gravi incidenti. Tra l’altro nella zona sono già in funzione dei dispositivi per il controllo della velocità dei mezzi in transito.