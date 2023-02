Pesaro, operazione zero semafori: approvato il progetto per la nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Milano

PESARPO – Via libera alla rotatoria sulla Statale all’altezza di via Milano a Pesaro.

Altra tappa per il progetto “Zero semafori” del Comune che oggi aggiunge alla sua road map la progettazione definitiva di una nuova rotatoria tra la SS16 Adriatica e via Milano. «È un’opera di completamento dell’intervento di largo Tre Martiri che abbiamo già concluso. Con le somme derivate dal ribasso d’asta, in primavera, andremo a mettere in sicurezza la manovra oggi segnalata con un palo dissuasore nell’intersezione tra la Statale e via Milano» spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività.

La circolazione sarà quindi regolata tramite l’opera a cui andrà ad aggiungersi anche la messa in sicurezza dell’accesso sulla Statale per i veicoli che provengono da via del Carso. «L’intervento prevede la collocazione di dissuasori a terra e una nuova segnaletica orizzontale; sarà estremamente utile a regolare il traffico automobilistico in uno degli snodi strategici della città».