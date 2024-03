Pesaro: nuovo regolamento di polizia urbana su bivacchi, cantieri e deiezioni degli animali

PESARO – Cantieri, bivacchi ed escrementi dei cani, ecco le nuove regole.

Rendere più attuale, snello e puntuale uno strumento “di gestione della convivenza sociale e civile”. Questo l’obiettivo della delibera per il nuovo Regolamento di Polizia urbana, presentata in giunta dall’assessore all’Operatività Enzo Belloni, con delega alla Sicurezza e Polizia locale, che spiega: «Il testo sarà presentato in Commissione e sottoposto al voto del Consiglio comunale. È stato elaborato per snellire un documento che risale a 90 anni fa e, proprio per questo, diventato obsoleto, poco “reattivo” alle esigenze attuali. Era necessario agevolarne la comprensione e l’attuazione e renderlo in linea con le leggi statali e regionali, e con le disposizioni inserite dagli altri Regolamenti comunali approvati negli ultimi anni».

La delibera, «è anche un importante atto di semplificazione – aggiunge Belloni -. Il Regolamento 2024 riduce da 175 a 38 gli articoli, mantenendo le disposizioni dedicate alla “convivenza sociale” inserite nel 2017. È uno strumento “leggero” ma importante, perché permette di affrontare con celerità, situazioni legate in particolar modo alla condivisione di spazi e alla diversa percezione di disturbo, sicurezza, decoro e rispetto».

Tra le novità introdotte, «le disposizioni previste per regolamentare i cantieri rumorosi nella zona mare e in centro storico, nelle prime ore della mattinata e nella prima fascia del pomeriggio»; quelle per la pulizia delle deiezioni animali, «in cui si riporta l’obbligatorietà, per i padroni degli amici a quattro zampe, di usare bottigliette d’acqua e sacchetti per pulire. Sono state pensate per coinvolgere in modo “operativo” la polizia locale nel monitoraggio di quanto previsto dal regolamento per il decoro, e che valgono per l’intero territorio comunale». Inserite anche indicazioni per intervenire a risolvere situazioni di bivacco.