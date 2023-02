Pesaro, nuovo campo da gioco per lo stadio Benelli. Pronto per la stagione 2023/24

Il prato non drena più l'acqua. Ricci e Pozzi: «Dal Comune 900mila euro per la realizzazione di un campo al massimo dell’innovazione»

PESARO – Lo Stadio Benelli avrà un nuovo campo da gioco. Lo hanno annunciato il sindaco Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi al termine della Giunta, che ha dato il via libera al progetto.

«Il Comune di Pesaro ha deciso di destinare i 900mila euro già previsti per la copertura della tribuna prato e la sistemazione di alcune altre piccole questioni, al rifacimento del campo e altri interventi collaterali, in accordo con la società Vis Pesaro», hanno commentato.

«Nonostante l’intervento di straordinaria manutenzione effettuato questa estate, del valore di circa di 70 mila euro, il manto attuale non riesce più a drenare l’acqua, provocando problemi enormi ogni volta che piove. Abbiamo quindi deciso di destinare l’investimento per realizzare un campo di ultima generazione, al massimo dell’innovazione». Con l’approvazione del progetto in Giunta, il sindaco e assessore dettano anche il cronoprogramma: «L’obiettivo è quello di iniziare i lavori un minuto dopo il fischio finale del campionato in corso, in modo tale da poter iniziare la stagione 23/24 con il nuovo campo».

Poi Ricci aggiunge: «Con questi ulteriori 900mila euro abbiamo superato i 3 milioni di euro di investimenti sul Benelli in questi anni, una cifra più che ragguardevole».

Il Comune di Pesaro è al lavoro per trovare altre risorse per interventi sullo stadio, tra queste anche per la copertura della tribuna. «Con Aspes si sta definendo un accordo per intervenire sulla demolizione della vecchia tribuna, sul rifacimento del Circolo della Vis e dei bagni. Un altro tassello di modernizzazione dell’impianto», ha concluso Ricci.