Pesaro abbraccia i suoi nuovi cittadini. Biancani: «La cultura dell’integrazione è un faro della nostra città»

PESARO – Pesaro abbraccia i suoi nuovi cittadini italiani. Donne e uomini, giovani e adulti, ai quali è stata ufficialmente conferita la cittadinanza del nostro Paese nel 2024. «Un’iniziativa che abbiamo voluto fortemente, per darvi il benvenuto nella nostra comunità – così il sindaco Andrea Biancani, che questa mattina 18 gennaio ha consegnato gli attestati e la Costituzione a 16, delle 300 persone che hanno ottenuto la Cittadinanza Italiana nell’anno della Capitale italiana della cultura.

«Studenti e lavoratori che contribuiscono alla crescita culturale ed economica della nostra città. L’accoglienza è un faro della nostra città, perché per noi la cultura non è solo arte o musica, ma è soprattutto solidarietà e integrazione». Ancora: «siamo in un periodo di decrescita della natalità. Per essere forte e competitivo il nostro Paese ha bisogno delle energie dei cittadini che vogliono fortemente far parte della nostra comunità, come avete dimostrato voi». Poi l’appello ai neo italiani: «Mi piacerebbe ci fosse più partecipazione nella vita della cittadina. Integrazione è anche stare insieme nel tempo libero, creare momenti di convivialità per conoscersi meglio e arricchirsi reciprocamente». Sulla Costituzione: «Leggetela, è una delle più belle del mondo. Prevede dei diritti, ma anche dei doveri, su tutti quello del rispetto reciproco», ha concluso in occasione della prima cerimonia di conferimento, annunciando che «ogni anno ci saranno quattro momenti dedicati ai neo cittadini italiani».

“Parità e arricchimento reciproco”, le parole chiave per il Prefetto Emanuela Saveria Greco: «Un momento importante, a tratti sacro, soprattutto per i giovani, neo diciottenni, che riceveranno la nostra bellissima Costituzione. A tutti vanno le mie congratulazioni e l’augurio che la vostra vita sia ricca di soddisfazioni».

Il sindaco, l’assessora e il presidente del Consiglio comunale hanno voluto incontrarli per sottolineare la loro appartenenza alla comunità cittadina e per renderli partecipi del progetto. L’assessore con delega ai Servizi Demografici Mila Della Dora: «Motivo d’orgoglio avervi nella nostra comunità e grazie per aver voluto con grande motivazione la nostra città. Che sia un percorso di vita sereno, appassionato ed entusiasmante».

Così il presidente del Consiglio Comunale Enzo Belloni: «Culture differenti arricchiscono una comunità e siamo molto orgogliosi che la nostra, oggi, cresca anche grazie a voi. A nome del Consiglio comunale vi auguriamo una vita piena di soddisfazioni».

Durante la prima cerimonia pubblica di oggi sono stati ricevuti 16 dei 300 neocittadini italiani del 2024. Di questi maggiorenni che hanno acquisito la cittadinanza italiana per concessione ministeriale in quanto residenti di lungo periodo in Italia (4 anni per i cittadini comunitari / 10 anni per i cittadini extracomunitari) oppure in quanto coniugati con un cittadino italiano. Insieme a loro i minorenni che hanno acquisito la cittadinanza italiana in quanto conviventi con genitori che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.(periodo di riferimento: dal 18/11/2024 al 31/12/2024).

Poi i neo-maggiorenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana per essere nati in Italia e vissuti in Italia fino alla maggiore età nell’anno 2024.

Nel corso dell’intero anno 2024 nel Comune di Pesaro è stata riconosciuta la cittadinanza italiana a 300 persone. Di questi 219 maggiorenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana per concessione ministeriale in quanto residenti di lungo periodo in Italia (4 anni per i cittadini comunitari / 10 anni per i cittadini extracomunitari) oppure in quanto coniugati con un cittadino italiano; 61 minorenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana in quanto conviventi con genitori che hanno ottenuto la cittadinanza italiana; 20 neo-maggiorenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana per essere nati in Italia e vissuti in Italia fino alla maggiore età.

